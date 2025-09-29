Gyászba borult a királyi család: megrázó veszteség érte őket

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 10:10
A férfi fontos szerepet játszott Diana hercegné életében. Szerettei most mély gyászba borultak.
Gyászba borult a brit királyi család: elhunyt Martin Neary, aki kiemelkedő szerepet játszott Diana hercegné temetésének megszervezésében. Neary szeptember 27-én, 85 éves korában hunyt el Parkinson-kór szövődményei következtében.

Szerettei gyászba borultak

Martin Neary a Westminster-apátság orgonistája és zenei igazgatója volt egy évtizeden át, és kulcsszerepet vállalt a néhai hercegné 1997 szeptemberében megtartott temetésének zenei összeállításában

Az ő szervezésének köszönhetően hangzott el Elton John ikonikus dala, a Candle in the Wind is, mindezt az utolsó pillanatokban sikerült megszerveznie. Mindössze hat hónappal a temetés után azonban Nearyt és feleségét, Pennyt, aki koncertasszisztensként dolgozott, elbocsátották.

Az indoklás szerint az ok az volt, hogy anyagi haszonszerzés céljából korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre a temetéshez kapcsolódó zenei jogok kezelésére. Bár a céget az akkori dékán jóváhagyta, a botrány mégis állásukba került.

A temetés zenei színvonalát sokan a szertartás csúcspontjaként értékelték. Anthony Payne zeneszerző így nyilatkozott:

Martin Neary a legnagyobb elismerést érdemli a szertartás zenei pompájáért.

Neary felesége később elmondta: férje hidegvérű professzionalizmussal végezte munkáját Diana temetésén, ennek ellenére az apátság részéről senki sem gratulált neki, amikor megkapta a Királyi Viktóriánus Rend hadnagyi címét, a királynő személyes kitüntetését - írja a Daily Star.

 

