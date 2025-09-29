Gyászba borult a királyi család: megrázó veszteség érte őket

Gyászba borult a brit királyi család: elhunyt Martin Neary, aki kiemelkedő szerepet játszott Diana hercegné temetésének megszervezésében. Neary szeptember 27-én, 85 éves korában hunyt el Parkinson-kór szövődményei következtében.

Gyászba borult a királyi család: fontos személy hunyt el Fotó: Freepik

Szerettei gyászba borultak

Martin Neary a Westminster-apátság orgonistája és zenei igazgatója volt egy évtizeden át, és kulcsszerepet vállalt a néhai hercegné 1997 szeptemberében megtartott temetésének zenei összeállításában.

Az ő szervezésének köszönhetően hangzott el Elton John ikonikus dala, a Candle in the Wind is, mindezt az utolsó pillanatokban sikerült megszerveznie. Mindössze hat hónappal a temetés után azonban Nearyt és feleségét, Pennyt, aki koncertasszisztensként dolgozott, elbocsátották.

The Howells Society is very sad to announce the death of Dr Martin Neary LVO. Having served as Chairman of the Society for 32 years (from 1992 to 2024), Martin was at the heart of our work from its inception. Our thoughts and prayers are with his wife, Penny, and all his family. pic.twitter.com/f83Gq31Zk2 — The Herbert Howells Society (@HowellsSociety) September 28, 2025

Az indoklás szerint az ok az volt, hogy anyagi haszonszerzés céljából korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre a temetéshez kapcsolódó zenei jogok kezelésére. Bár a céget az akkori dékán jóváhagyta, a botrány mégis állásukba került.

A temetés zenei színvonalát sokan a szertartás csúcspontjaként értékelték. Anthony Payne zeneszerző így nyilatkozott:

Martin Neary a legnagyobb elismerést érdemli a szertartás zenei pompájáért.

Neary felesége később elmondta: férje hidegvérű professzionalizmussal végezte munkáját Diana temetésén, ennek ellenére az apátság részéről senki sem gratulált neki, amikor megkapta a Királyi Viktóriánus Rend hadnagyi címét, a királynő személyes kitüntetését - írja a Daily Star.