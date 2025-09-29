Gyászba borult a királyi család: megrázó veszteség érte őket

Gyászba borult a brit királyi család: elhunyt Martin Neary, aki kiemelkedő szerepet játszott Diana hercegné temetésének megszervezésében. Neary szeptember 27-én, 85 éves korában hunyt el Parkinson-kór szövődményei következtében.
Martin Neary a Westminster-apátság orgonistája és zenei igazgatója volt egy évtizeden át, és kulcsszerepet vállalt a néhai hercegné 1997 szeptemberében megtartott temetésének zenei összeállításában.
Az ő szervezésének köszönhetően hangzott el Elton John ikonikus dala, a Candle in the Wind is, mindezt az utolsó pillanatokban sikerült megszerveznie. Mindössze hat hónappal a temetés után azonban Nearyt és feleségét, Pennyt, aki koncertasszisztensként dolgozott, elbocsátották.
Az indoklás szerint az ok az volt, hogy anyagi haszonszerzés céljából korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre a temetéshez kapcsolódó zenei jogok kezelésére. Bár a céget az akkori dékán jóváhagyta, a botrány mégis állásukba került.
A temetés zenei színvonalát sokan a szertartás csúcspontjaként értékelték. Anthony Payne zeneszerző így nyilatkozott:
Martin Neary a legnagyobb elismerést érdemli a szertartás zenei pompájáért.
Neary felesége később elmondta: férje hidegvérű professzionalizmussal végezte munkáját Diana temetésén, ennek ellenére az apátság részéről senki sem gratulált neki, amikor megkapta a Királyi Viktóriánus Rend hadnagyi címét, a királynő személyes kitüntetését - írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.