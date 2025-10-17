Nehéz idők következnek a palotában: aggódnak Károly király miatt

Aggodalmak merültek fel Károly király miatt. Mindeközben a néhai Virginia Giuffre hamarosan megjelenő könyve borzolja a királyi család kedélyeit, hiszen újabb, eddig nem ismert vádak merülhetnek fel András herceg ellen.

Rengeteg teher nehezedik a beteg Károly királyra Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Újabb részleteket derülhetnek ki András herceg botrányáról

Jeffrey Epstein áldozata, Virginia Giuffre, tragikus módon 41 éves korában, áprilisban hunyt el, azonban könyve még ebben a hónapban megjelenik. Posztumusz életrajzában állítólag részletesen beszámolt arról a három alkalomról, amikor András herceghez küldték, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele, amit a herceg mai napig tagad.

Ma reggel sokat olvastam belőle, de nem osztanék meg mindent a nézőkkel, mert rendkívül illetlen tartalmak vannak benne. Ami ténylegesen történt a két fél között, azt csak ők ketten tudják, és mivel az egyikük sajnos már meghalt, most már csak egy ember tudja az igazságot

– nyilatkozott a This Morning című műsorban Nick Ferrari brit rádiós.

Aggodalmakat vett fel a könyv Károly király miatt

A műsor során Ferrari a könyv helyett inkább az uralkodóra terelte a szót.

Azonban egy kicsit más irányba szeretném vinni a beszélgetést, és Károly királyról szeretnék beszélni. A könyv megjelenése jövő hétre van tervezve, és már most megjelentek részletek belőle, újabb válságot zúdítva a koronára.

Hozzátette, hogy Károly egy meglehetősen komoly betegséggel küzd, és családján belül is több gond nehezedik rá.

Ott vannak a problémák a fiatalabb fiával, Harry herceggel, és persze mindenki reméli, hogy ez végül megoldódik, de jelenleg szavak háborúját látjuk. Éjszaka újabb állítások láttak napvilágot a menyétől, Meghan Markle-től is. Senki sem tudja, mennyi az igazság abból, hogy ők ki lettek zárva, de ha visszakövetjük az összes vádat, történetet és negatív címet, mindnek a középpontjában egyetlen ember áll: Károly király.

Meghan ezen a héten kijelentette, hogy ő és Harry mindenféle terv nélkül hagyták ott királyi szerepüket, kizárólag azért, hogy pihenjenek és gyógyuljanak.

Tudod, Archie akkor még olyan pici volt, és épp teherbe estem Lilibettel is, szóval fészekrakásban voltunk, várakozásban és gyógyulásban. Őszintén szólva, nem is volt akkor energiám átgondolni, mi a nagy terv. Nem volt terv. Csak az volt bennünk: jussunk túl ezen a pár éven, építsünk közösséget, ami mindkettőnk számára fontos volt az új környezetünkben

– mondta a hercegné a Fortune magazin főszerkesztőjének, Alyson Shontellnek.