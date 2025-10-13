Meghan Markle megdöbbentette a világot Párizsban – Diana nyomdokaiba lépett

Meghan Markle nagyot robbantott, amikor először tette tiszteletét a Párizsi Divathéten, ahol nemcsak a Balenciaga tavaszi/nyári kollekcióját nézte végig, hanem egy olyan videóval is meglepte a rajongókat, ami egyesek szerint több, mint kínos volt!

Meghan Markle egykori legjobb barátnője kitálal

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan a híres Balenciaga show-n jelent meg, hogy támogassa barátját, Pierpaolo Picciolit, aki a divatszakma egyik legkeresettebb tervezője. A királyi család egykori tagja azonban nemcsak divatos öltözetével, hanem egy hatalmas botrányt is okozott, amikor egy videót osztott meg az Instagramján, amin éppen autóval közlekedik a Párizsi Szajna mentén... és egyesek szerint túl közel a híres Pont d'Alma hídhoz, ahol 1997-ben Diana hercegnő, Dodi Fayed és sofőrjük tragikus balesetet szenvedtek.

„Miért pont most?!” – tette fel a kérdést sok rajongó, miközben a videóban Meghan kényelmesen ül az autóban, lábait felrakva a kocsiba, miközben elhalad a híres látnivalók mellett, mint a Pont Alexandre III és a Pont des Invalides híd. Sokan úgy vélik, hogy ezzel Meghan tisztán meg akarta idézni a tragikus pillanatokat, és szándékosan játszadozott a nyilvánosság érzékeny határvonalán.

Meghan Markle még ennél is továbbmegy?

De a sztori nem áll meg itt! A királyi szakértők is felfigyeltek Meghan stílusos, de egyben megosztó megjelenésére, és azt találgatják, vajon tényleg belépett-e a divat világába, ahogy sokan sejtik? A divatvilág legnagyobb nevei – köztük Anna Wintour, a Vogue főszerkesztője – üdvözölték Meghant a bemutató után, ami azt jelzi, hogy a színfalak mögött komoly figyelem kíséri az egykori hercegnét.

Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója szerint Meghan nemcsak a szórakoztatásra vágyik, hanem a divatvilágban való elismerésre is, és biztosan egyre inkább a divattervezőkkel való együttműködésekre koncentrál majd - írja a Mirror.

„Meghan most szabadon élhet, és bármit megtehet” – tette hozzá a szakértő.

De vajon mit szólnak mindehhez Diana hercegné rajongói? 1995-ben Diana is megjelent egy divatbemutatón, de a média akkor sem tudott mást csinálni, csak figyelni, miközben Diana iránti óriási érdeklődés sokszor kellemetlen helyzeteket teremtett a számára. Meghan hasonlóan népszerű, de vajon nem túl nagy a hasonlóság a tragikus emlékekkel?