Lemondott minden címéről András herceg

András herceg beleegyezett abba, hogy lemondjon minden megmaradt címéről, miután újabb, hírnevére nézve súlyos botrányok rázták meg a brit királyi családot.
Károly király nyomására a herceg most visszaadja azokat a kitüntetéseket és rangokat, amelyekhez eddig makacsul ragaszkodott, annak ellenére, hogy korábban már megfosztották HRH (His Royal Highness) megszólításától, valamint minden nyilvános szerepétől, az Epstein-botrány és számos gyanús üzleti ügy miatt.
A címek között szerepel a York hercege rang, valamint tagsága a Térdszalagrendben, az ország legrégebbi és legmagasabb lovagi rendjében, amelyet hű szolgálatért adományoznak, továbbá a Királyi Viktoriánis Rend Nagykeresztjének lovagja cím, amelyet még néhai édesanyjától, II. Erzsébet királynőtől kapott.
András azonban továbbra is herceg marad, mivel királyi vérből származik, II. Erzsébet királynő fiaként. Volt felesége, Sára, York hercegnéje, akivel továbbra is közösen él a fényűző, 30 hálószobás Royal Lodgeban, Windsorban, ezentúl egyszerűen Sarah Fergusonként lesz ismert.
A Buckingham-palota által kiadott közleményében András továbbra is fenntartotta, hogy az ellene felhozott vádak hamisak.
A királlyal, valamint közvetlen és tágabb családommal folytatott megbeszélések után arra a következtetésre jutottunk, hogy az ellenem folytatódó vádaskodások elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról. Úgy döntöttem, ahogyan mindig is tettem, hogy családom és hazám iránti kötelességemet helyezem előtérbe. Kitartok korábbi döntésem mellett, hogy öt évvel ezelőtt visszavonultam a nyilvánosságtól. Őfelsége beleegyezésével úgy érezzük, most ennél is tovább kell lépnem. Ezért többé nem fogom használni sem a címemet, sem az engem megillető kitüntetéseket. Ahogyan korábban is mondtam, határozottan tagadom a vádakat, amelyek ellenem felmerültek.
- olvasható a közleményben.
A Buckingham-palotában tegnap este megkönnyebbülés uralkodott, hogy a király öccse végül saját kardjába dőlt. Ugyanakkor csalódottság is, amiért a monarchiának ismét egy újabb botrányhullámot kellett elszenvednie a kegyvesztett herceg miatt.
A király elismerte, hogy jogilag nem kényszerítheti Andrást otthona elhagyására, így ő továbbra is a Royal Lodgeban maradhat. A herceg magánbérleti szerződésben él az ingatlanban, amely a Crown Estate tulajdonában van, és amelyet nem érintenek a címekkel és kitüntetésekkel kapcsolatos változások.
A döntés azonnal hatályba lépett, és a királyi család megítélése szerint szükségszerű volt, mivel a herceg személyes ügyei továbbra is kellemetlen figyelemelterelést jelentenek a monarchia hivatalos munkájáról.
A bejelentést szoros egyeztetés előzte meg a királlyal, akinek az elmúlt években nehéz viszonya volt öccsével. A döntésről Vilmos herceget, a walesi herceget is tájékoztatták, valamint más családtagokat is, köztük Eduárd herceget és Anna hercegnőt - írta a Daily Mail.
