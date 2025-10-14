Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Tovább forr András herceg botránya - újabb eltiltásokkal nézhet szembe a yorki herceg

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 07:53
Egy kiszivárgott e-mail újabb árnyat vet a yorki hercegre, ugyanis úgy tűnik, a herceg nem szakította meg a kapcsolatát Jeffrey Epsteinnel, ahogy korábban azt állította. A botrány miatt most a királyi család újra fontolóra veszi, mit engedhet meg András hercegnek.

András herceget kitilthatják a szórakoztató tevékenységekből a királyi birtokokon, miután új, megdöbbentő állítások láttak napvilágot Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról.

Belső források szerint, András herceg botrányai eltiltásokkal járnak.
András herceg botránya tovább forr

A kegyvesztett yorki hercege újabb botrány középpontjába került, miután kiderült, hogy egy e-mailben azt írta Epsteinek: "ebben együtt vagyunk", az üzenetről pedig kiderül, hogy már akkor akkor küldte, miután azt állította, megszakította a kapcsolatot az elítélttel.

Az e-mail dátuma 2011. február 28, egy nappal azután, hogy megjelent a híres fénykép, amelyen a herceg Virginia Giuffrével látható. Az üzenet nyilvánosságra kerülése azt is sugallja, hogy a herceg hazudott, amikor 2019-ben azt állította, 2010-ben megszakította a kapcsolatot Epsteinnel.

Én éppúgy aggódom érted! Ne aggódj miattam! Úgy tűnik, ebben együtt vagyunk, és felül kell emelkednünk rajta. Egyébként tartsuk a kapcsolatot, és játsszunk még hamarosan!!!!

- írta az üzenetben a András az elítéltnek.

A herceg korábban azt mondta Emily Maitlisnek egy 2019-es Newsnight-interjúban, hogy a Central Parkban készült fénykép után, 2010 decemberében közös megegyezéssel döntöttek a kapcsolat megszakításáról.

Soha többé nem volt semmilyen kapcsolatom vele azután a nap után.

- állította az interjú során.

Az e-mail azonban három hónappal később született.

A szóban forgó botrányos fényképen András látható, amint átkarolja a 17 éves Virginia derekát Ghislaine Maxwell londoni otthonában. Maxwell jelenleg börtönbüntetését tölti az Egyesült Államokban, miután 2021-ben elítélték kiskorú lányok szexuális célú toborzása és futtatása miatt Epstein számára.

Giuffre azt állította, hogy Epstein 4 éven át bántalmazta, és egy 6 hetes európai út során mutatta be Andrásnak. Azt is elmondta, hogy Epstein rabszolgaként hurcolta Londonba, ahol kényszerítette, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen a herceggel, amit András mindig határozottan tagadott.

A herceg 2022-ben 12 millió fontot (5,4 milliárd Ft) fizetett Virginiának peren kívüli egyezség keretében, majd a nő 2025 áprilisában, 41 évesen öngyilkos lett.

Kitilthatják a királyi család egyes programjairól a herceget

Most egy forrás szerint felmerült annak a lehetősége, hogy a herceget kitiltsák a vadászpartik szervezéséből a királyi birtokokon, például Balmoralban és Sandringhamben. András közismerten szeret ilyen eseményeket rendezni, legutóbb 2024 januárjában tartott egyet Windsorban, nem sokkal azután, hogy újabb Epstein-akták kerültek nyilvánosságra.

Talán segítene, ha olyan dolgokat, amelyeket régóta magától értetődőnek vesz, mint például a barátaival való vadászat vagy a királyi otthonok szabad használata, hirtelen megvonnának tőle.

- tette hozzá a forrás.

Andrást legutóbb szeptemberben látták nyilvánosan, volt felesége, Sára, yorki hercegné társaságában, a Kent hercegnéjének temetésén, ahol megpróbált beszédbe elegyedni Vilmos herceggel.

Később belső források árulták el, hogy Károly király próbál távolságot tartani a York-ház tagjaitól, miután kiderült, hogy Sára hercegné is tartotta a kapcsolatot Epsteinnel, miután 2011-ben nyilvánosan elhatárolódott tőle. Ezt követően kiderült, hogy a királyi család hagyományos karácsonyi ünnepségére Sandringhamben sem lesznek meghívva.

András tavaly karácsonykor is távol maradt, miután felmerült a kapcsolata egy állítólagos kínai kémmel. Egy királyi bennfentes, hogy elárulta, hogy az uralkodó nem rúghatja ki a herceget, mert a testvére, de ha távol maradnak a családtól az mindenkinek a javára válik - írta a Mirror.

 

