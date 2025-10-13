Meghan Markle és Harry végre közös nevezőre jutottak Vilmossal és Katalinnal?

Harry herceg és Meghan Markle közösen jelentek meg egy eseményen a múlt héten, hogy átvegyenek egy rangos díjat, amelyet jótékonysági munkájuk miatt kaptak. Azonban egy királyi szakértő szerint megjelenésük egyben azt is jelezte, hogy céljaik nem különböznek annyira a walesi párostól, Vilmos hercegtől és Katalin hercegnétől.

Kitálalt egy királyi szakértő Harry herceg és Meghan Markle legutóbbi közös megjelenéséről / Fotó: Amy Katz / Northfoto

Végre közös célt szolgál Harry herceg, Meghan Markle és a walesi páros

Bár a sussexi hercegi pár korábban is gyakran vett részt olyan jótékonysági eseményeken, amelyek hasonlítottak a hivatalos királyi szereplésekhez, Jennie Bond szakértő szerint mostanra valóban maguk mögött hagyták királyi szerepüket.

Harry és Meghan rendkívül büszkének tűntek, amikor csütörtök este New Yorkban, a Mentális Egészség Világnapja gálán fényképekhez pózoltak. A pár a színpadra lépett, hogy szenvedélyes beszédet tartson az online biztonságról, miközben átvették díjukat.

Viszont néhány királyi család rajongó szerint a sussexi pár üzenete kissé kényelmetlen időben érkezett, mivel Katalin hercegné néhány órával korábban egy erőteljes esszét tett közzé a közösségi média és a mentális egészség kapcsolatáról. A látszólagos ütközés ellenére Jennie, a BBC korábbi királyi tudósítója úgy véli, Harry és Meghan megjelenése kizárólag egy számukra fontos ügy előmozdítását szolgálta.

Nem hiszem, hogy ez versengés lenne Harry és Meghan, valamint Vilmos és Katalin között. A két herceg és Katalin már Meghan érkezése előtt is foglalkozott mentális egészséggel kapcsolatos kérdésekkel. Ez olyasmi, ami mélyen foglalkoztatja őket. Mindkét pár most ugyanazt az üzenetet hirdeti: a társadalomnak tennie kell valamit az internet, különösen a közösségi média által a gyerekeinkre jelentett veszélyek ellen. Ez egy fontos üzenet, amely mindannyiunkat érint

- magyarázta Jennie.

Bár Harry és Meghan New York-i szereplése, valamint korábbi közös megjelenéseik is sokszor hasonlítottak hivatalos királyi munkára, Jennie szerint mostanra elhagyták királyi kötelezettségeiket, és saját projektjeikre koncentrálnak, egy új szemszögből.

Úgy gondolom, túlléptek a királyi szerepükön. Mostanra igazi hírességek lettek. Mivel ez a díj mindkettőjüknek szólt, természetes volt, hogy együtt jelenjenek meg.

Mivel Harry és Meghan az online biztonságról szóló üzenetüket alig néhány órával Katalin hercegné erőteljes felhívása után tették közzé, Jennie úgy véli, hogy közös szenvedélyüket inkább ünnepelni kellene, nem pedig összehasonlítani. Hozzátette, hogy mindkét pár méltán meg lehet dicsérni amiatt, hogy hírnevüket egy ilyen kulcsfontosságú ügy szolgálatába állítják - írta a Mirror.