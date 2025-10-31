Mindenki kiakadt: Harry herceg és Meghan megmutatták az igazi arcukat

A Sussex-hercegi pár újabb nyilvános szereplése kavarta fel az állóvizet Los Angelesben. Harry herceg és Meghan Markle ezúttal egy baseball-meccsen tűntek fel, ahol a LA Dodgers csapata csapott össze a Toronto Blue Jays-zel – és a nézőtéren nem is akárhol kaptak helyet: az első sorban, közvetlenül a sztárok előtt.

Harry herceg és Meghan Markle nem tudják nem magukra vonni a figyelmet.

Fotó: ZUMAPRESS.com

Harry herceg és Meghan Markle sztárok között mutatkoztak

A közönség és a kamerák is azonnal rájuk szegeződtek, amikor a párról készült képek felkerültek a stadion óriáskivetítőjére. Meghant és Harryt rajongóik „szerelmesen elmélyülve” látták, a pár még Dodgers-sapkát is húzott, hogy jelezze: ők bizony most helyi drukkerek.

A brit Judi James testbeszéd-elemző a Mirror-nak elmondta: bár a házaspár kívülről felszabadultnak és meghittnek tűnt, tudatosan figyelhettek arra, milyen képet mutatnak magukról.



„Meghan láthatóan közelebb csúszik a férjéhez, hogy szeretetteljesebbnek hasson a fotókon. Mozdulatai finoman kiszámítottak, mintha pontosan tudná, mikor figyelik őket”

– mondta.

Az elemző szerint az is árulkodó, hogy mindketten előre néznek, miközben a körülöttük ülők láthatóan nem a meccs legizgalmasabb pillanatát élik át.

„Lehetséges, hogy épp a kivetítőn lesték, mikor kerülnek adásba, és milyen reakciót váltanak ki a tömegből”

– tette hozzá Judi James.

A szakértő szerint a látszólag spontán gesztusok mögött apró feszültség is megbújhatott. Harry az egyik pillanatban az ujjait szorongatta, míg Meghan „törékeny szárny” pózt vett fel, elegánsan a nyakláncához nyúlva – mindez szerinte a „különleges státusz” kifejezését szolgálta.

„A mosolyaik mögött is ott bujkálhatott az erőfeszítés: Harry fogai összeszorítva, mintha a folyamatos figyelem némileg gátolná a valódi felhőtlen pillanatokat.”

Miközben sok híresség inkább a háttérből nézi a sporteseményeket, a Sussex-pár tudatosan a legelső sorban foglalt helyet – olyan VIP-szektorban, ahol egy ülés akár 10 000 dollárba is kerülhet. Így nem csoda, hogy ők lettek az este igazi „kamera-mágnesei”.