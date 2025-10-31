Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki kiakadt: Harry herceg és Meghan megmutatták az igazi arcukat

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 10:30
Meghan Marklekirályi család
Újabb botrány közeleg? Harry herceg és Meghan sokaknál kiverték a biztosítékot.

A Sussex-hercegi pár újabb nyilvános szereplése kavarta fel az állóvizet Los Angelesben. Harry herceg és Meghan Markle ezúttal egy baseball-meccsen tűntek fel, ahol a LA Dodgers csapata csapott össze a Toronto Blue Jays-zel – és a nézőtéren nem is akárhol kaptak helyet: az első sorban, közvetlenül a sztárok előtt.

Harry herceg
Harry herceg és Meghan Markle nem tudják nem magukra vonni a figyelmet.
Fotó: ZUMAPRESS.com

Harry herceg és Meghan Markle sztárok között mutatkoztak

A közönség és a kamerák is azonnal rájuk szegeződtek, amikor a párról készült képek felkerültek a stadion óriáskivetítőjére. Meghant és Harryt rajongóik „szerelmesen elmélyülve” látták, a pár még Dodgers-sapkát is húzott, hogy jelezze: ők bizony most helyi drukkerek. 

A brit Judi James testbeszéd-elemző a Mirror-nak elmondta: bár a házaspár kívülről felszabadultnak és meghittnek tűnt, tudatosan figyelhettek arra, milyen képet mutatnak magukról.
 

„Meghan láthatóan közelebb csúszik a férjéhez, hogy szeretetteljesebbnek hasson a fotókon. Mozdulatai finoman kiszámítottak, mintha pontosan tudná, mikor figyelik őket”

 – mondta.

Az elemző szerint az is árulkodó, hogy mindketten előre néznek, miközben a körülöttük ülők láthatóan nem a meccs legizgalmasabb pillanatát élik át. 

„Lehetséges, hogy épp a kivetítőn lesték, mikor kerülnek adásba, és milyen reakciót váltanak ki a tömegből”

 – tette hozzá Judi James. 

A szakértő szerint a látszólag spontán gesztusok mögött apró feszültség is megbújhatott. Harry az egyik pillanatban az ujjait szorongatta, míg Meghan „törékeny szárny” pózt vett fel, elegánsan a nyakláncához nyúlva – mindez szerinte a „különleges státusz” kifejezését szolgálta.

„A mosolyaik mögött is ott bujkálhatott az erőfeszítés: Harry fogai összeszorítva, mintha a folyamatos figyelem némileg gátolná a valódi felhőtlen pillanatokat.”

Miközben sok híresség inkább a háttérből nézi a sporteseményeket, a Sussex-pár tudatosan a legelső sorban foglalt helyet – olyan VIP-szektorban, ahol egy ülés akár 10 000 dollárba is kerülhet. Így nem csoda, hogy ők lettek az este igazi „kamera-mágnesei”. 

A lelátón nemcsak a királyi pár, hanem hollywoodi nagyágyúk is feltűntek: James Marsden, Austin Butler, Sydney Sweeney és Tobey Maguire is a helyszínen drukkolt, miközben közvetlenül mögöttük Magic Johnson kosárlabda-legenda és Sandy Koufax, a négyszeres World Series-győztes baseball-ikon foglalt helyet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu