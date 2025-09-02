Meghan Markle meglepő dolgot árult el férjéről: A királyi család ezt nem engedte soha Harry hercegnek!

Meghan Markle a Netflixen futó Szeretettel: Meghan című sorozatának második évadában meglepő részletet árult el férjéről: Harry herceg nem szereti a homárt. A megdöbbentő vallomást pedig még a sussex-i hercegné egyik vendége sem tudta szó nélkül hagyni.

Meghan Markle netflixes sorozatának új évadában elárulta, hogy Harry herceg nem szereti a homárt (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle meglepő vallomást tett Harry hercegről

A Netflixen elstartolt Meghan Markle sorozatának új évada, amelyben a nézők betekintést nyerhetnek a sussex-i hercegné életébe. A második évad egyik legszórakoztatóbb pillanata pedig kétségkívül az volt, amikor Meghan elárulta, hogy férje, Harry herceg nem szereti a homárt. A sorozat egyik epizódjában Meghan Markle José Andrés sztárséffel beszélgetett főzés közben, amikor megosztotta a meglepő tényt:

Tudod, ki nem szereti a homárt? A férjem.

Válaszul a sztárséf azonnal visszavágott egy jóízű tréfával:

És te ezek után hozzámentél?

Miért nem esznek kagylót a királyi család tagjai?

A homár iránti ellenszenv nem egyedi jelenség. A brit királyi család hosszú évek óta kerüli a kagylófélék, különösen a homár fogyasztását. Az ok egyszerű, de érthető: az ilyen tengeri ételek nagyobb eséllyel okozhatnak ételmérgezést, amit nyilvános eseményeken különösen szeretnének elkerülni. Grant Harrold, egykori királyi komornyik szerint ez egy régóta fennálló protokoll része. De nem a kagylók és a tengeri herkentyűk az egyetlenek, amelyeket a királyi család kerülni próbál. II. Kamilla királyné a Masterchef Australia 2018-as évadjában az egyik epizódban azt is elárulta, hogy a fokhagyma is tiltólistán van. Főként nyilvános szereplések és hivatalos beszédek előtt, mivel annak erős illata zavaró lehet:

Utálom ezt mondani, de a fokhagyma. A fokhagyma tabu.

Meghan Markle Instagramon is promózza az új évadot, amiben Chrissy Teigen is szerepel, mint sztárvendég (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Sztároktól hemzseg majd az új évad

A Szeretettel: Meghan új évadában olyan ismert vendégek szerepelnek, mint Chrissy Teigen, Tan France, David Chang és Clare Smyth. És ha bár a sorozat második évada több pozitív visszajelzést is kapott, egyes kritikusok szerint a második évad 'olcsó kábelcsatornás' hangulatot áraszt. Meghan Markle azonban magabiztosan és stílusosan reagált a negatív kritikákra The Circuit With Emily Chang című műsorban. A sussex-i hercegné szerint lehet, hogy épp azok a kritikusok inspirálódnak a műsorából, akik nyilvánosan bírálják azt.