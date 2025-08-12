A botrányhős herceg visszatér: András herceg váratlan húzása a súlyos vádak után

András yorki herceg ismét reflektorfénybe került, miután egy új, megrázó tartalmú könyv súlyos vádakat fogalmazott meg ellene és volt felesége, Sarah Ferguson ellen.

András herceg

Fotó: AFP

A történelmi életrajz állítása szerint a pár életét hűtlenség, ellentmondásos baráti kapcsolatok és titkos pénzügyi manőverek jellemezték. Andrew Lownie új könyve, az 'Entitled: The Rise and Fall of the Yorks' belső betekintést nyújt a hercegi pár életébe. A szerző szerint András élete során több mint ezer nővel létesített kapcsolatot – köztük felnőttfilmes szereplőkkel, politikusokkal, éjszakai klubok dolgozóival és pultosokkal. Egy 20 éves modell azt állítja, hogy a herceg perverz szexuális játékokra akarta rávenni, és hogy nyitott házassági megállapodása volt feleségével.

A könyv megjelenése után András egy hétig elzárkózott a Royal Lodge-ban, majd vasárnap délután a nyilvánosság elé lépett. Fotók készültek róla, amint terepjárójával Windsor kastélyához hajtott egy délutáni séta kedvéért. Judi James testbeszédszakértő szerint az arckifejezése kevésbé feszültté vált, és hiányzik belőle a korábbi gőgös, arrogáns megjelenés. Vállai lazábbak, arcán pedig nem látszik izomfeszülés – mindez talán egy beletörődőbb, filozofikusabb hozzáállásra utal.