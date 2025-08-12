AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
A botrányhős herceg visszatér: András herceg váratlan húzása a súlyos vádak után

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 11:00
A herceg újra nagy port kavart a nyilvánosságban.

András yorki herceg ismét reflektorfénybe került, miután egy új, megrázó tartalmú könyv súlyos vádakat fogalmazott meg ellene és volt felesége, Sarah Ferguson ellen. 

Fotó: AFP

A történelmi életrajz állítása szerint a pár életét hűtlenség, ellentmondásos baráti kapcsolatok és titkos pénzügyi manőverek jellemezték. Andrew Lownie új könyve, az 'Entitled: The Rise and Fall of the Yorks' belső betekintést nyújt a hercegi pár életébe. A szerző szerint András élete során több mint ezer nővel létesített kapcsolatot – köztük felnőttfilmes szereplőkkel, politikusokkal, éjszakai klubok dolgozóival és pultosokkal. Egy 20 éves modell azt állítja, hogy a herceg perverz szexuális játékokra akarta rávenni, és hogy nyitott házassági megállapodása volt feleségével. 

A könyv megjelenése után András egy hétig elzárkózott a Royal Lodge-ban, majd vasárnap délután a nyilvánosság elé lépett. Fotók készültek róla, amint terepjárójával Windsor kastélyához hajtott egy délutáni séta kedvéért. Judi James testbeszédszakértő szerint az arckifejezése kevésbé feszültté vált, és hiányzik belőle a korábbi gőgös, arrogáns megjelenés. Vállai lazábbak, arcán pedig nem látszik izomfeszülés – mindez talán egy beletörődőbb, filozofikusabb hozzáállásra utal. 

András herceg 2019-ben lépett vissza a királyi feladatoktól, miután a BBC Newsnight interjúja hatalmas közfelháborodást váltott ki Jeffrey Epstein elítélt szexuális bűnözővel való kapcsolata miatt. Azóta több ügyben is felmerült a neve, köztük egy állítólagos kínai kémmel való kapcsolatban is. Jennie Bond királyi szakértő szerint a könyv sok állítása igaznak tűnik, és András hírnevét tovább rontja. A nyári hónapok hagyományosan a királyi család skóciai Balmoral-birtokán telnek, de kérdéses, hogy a herceget és volt feleségét idén is meghívják-e. III. Károly király állítólag nem készül nyíltan fellépni testvére ellen, de a palota kommunikációs csapatának újra kezelnie kell a hírnévkárosodást, derül ki a Mirror cikkéből.

 

 

