Megváltozott Vilmos herceg, az új cím egészen hatott rá: „Érezni lehetett”

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 12:00
változásKatalin hercegnéHarry herceg
A walesi herceg kinevezés hatással volt Katalin hercegné férjére. Vilmos herceg egy politikus szerint megváltozott.
Alexa
A szerző cikkei

A korábbi környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi miniszter, Michael Gove szerint Vilmos herceg két dologban is megváltozott, mióta ő lett Wales hercege. A 43 éves Vilmos herceget maga Károly király nevezte ki még 2022. szeptember 9-én, mindössze egy nappal nagymamája II. Erzsébet királynő halála után.

Vilmos herceg
Vilmos herceg megváltozott kinevezése óta 
Fotó: PA /  Northfoto

Michael Gove már többször is találkozott Katalin hercegné férjével, egy 2018-as konferencián is beszélgettek az illegális vadon élő állatok kereskedelméről. Michael szerint Vilmos herceg tekintélyében és magabiztosságában is megváltozott, amikor Cambridge hercegéből walesi herceg lett.

Éppen a hajléktalanok lakhatásáról mesélt Vilmos, amivel kapcsolatban a politikus megjegyezte:

Meglehetősen részletes ismeretekkel rendelkezett a kihívásokról, lenyűgözött.

Emellett Vilmos herceg magabiztossága is levette a lábáról Michael-t. Bár hallgatott csapatának tagjaira, de szilárd terve volt, amellyel megnövelte a vele szembeni tekintélyt.

Érezni lehetett, hogy megnőtt a tekintélye és az önbizalma.

Kinevezése óta kiemelkedőbb alkotmányos és ünnepi pozíciót tölt be, helyettesítve a királyt állami eseményeken vagy külföldi utakon. Közérdekű figyelme s bővült, azóta már a természetvédelemmel, mentális egészséggel és a hajléktalanság kérdésével is foglalkozik. Kinevezésével egyidejűleg Katalinból walesi hercegné lett.

Megnövekedett feladatuk mellett a walesi házaspár költözésre is készül, így az öttagú család nem sokára csomagolhat is. Új rezidenciájuk, a Forest Lodge, egy II. fokozatú műemlékvédelem alatt álló grúz kúria a Windsor Great Parkban, lényegesen tágasabb, nyolc hálószobával - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
