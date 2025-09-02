Megváltozott Vilmos herceg, az új cím egészen hatott rá: „Érezni lehetett”

A korábbi környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi miniszter, Michael Gove szerint Vilmos herceg két dologban is megváltozott, mióta ő lett Wales hercege. A 43 éves Vilmos herceget maga Károly király nevezte ki még 2022. szeptember 9-én, mindössze egy nappal nagymamája II. Erzsébet királynő halála után.

Vilmos herceg megváltozott kinevezése óta

Fotó: PA / Northfoto

Michael Gove már többször is találkozott Katalin hercegné férjével, egy 2018-as konferencián is beszélgettek az illegális vadon élő állatok kereskedelméről. Michael szerint Vilmos herceg tekintélyében és magabiztosságában is megváltozott, amikor Cambridge hercegéből walesi herceg lett.

Éppen a hajléktalanok lakhatásáról mesélt Vilmos, amivel kapcsolatban a politikus megjegyezte:

Meglehetősen részletes ismeretekkel rendelkezett a kihívásokról, lenyűgözött.

Emellett Vilmos herceg magabiztossága is levette a lábáról Michael-t. Bár hallgatott csapatának tagjaira, de szilárd terve volt, amellyel megnövelte a vele szembeni tekintélyt.

Érezni lehetett, hogy megnőtt a tekintélye és az önbizalma.

Kinevezése óta kiemelkedőbb alkotmányos és ünnepi pozíciót tölt be, helyettesítve a királyt állami eseményeken vagy külföldi utakon. Közérdekű figyelme s bővült, azóta már a természetvédelemmel, mentális egészséggel és a hajléktalanság kérdésével is foglalkozik. Kinevezésével egyidejűleg Katalinból walesi hercegné lett.

Megnövekedett feladatuk mellett a walesi házaspár költözésre is készül, így az öttagú család nem sokára csomagolhat is. Új rezidenciájuk, a Forest Lodge, egy II. fokozatú műemlékvédelem alatt álló grúz kúria a Windsor Great Parkban, lényegesen tágasabb, nyolc hálószobával - írja a Mirror.