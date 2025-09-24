Kitálalt a komornyik Harry herceg mentális betegségéről

III. Károly király egykori komornyikja, aki hét éven át szolgált az uralkodó mellett, meglepődött Harry herceg „Spare” című könyvében szereplő állításain. Grant Harrold memoárt írt „The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service” (A királyi komornyik: Különleges életem a királyi szolgálatban) címmel, amelyben részletesen leírja, hogyan dolgozott együtt III. Károly királlyal és Kamilla királynével. Az etikettszakértő a Fox Newsnak elmondta, hogy megdöbbent, amikor először elolvasta Harry 2023-as memoárját, amelyben a sussexi herceg leírja a királyi élet nehézségeit.

Harry herceg nem térhet vissza, Károly király nemet mondott

Fotó: Amy Katz / Northfoto

„Nyíltan beszéltek erről, mert... az ő emlékei és az enyémek nagyon eltérőek. Azt gondolná az ember, hogy két különböző háztartásban éltünk, mert én egy boldog családot láttam... Ő azt állítja, hogy nem így volt. Én soha nem láttam ilyet” – mondta Harrold.

„A minap láttam néhány magazin kivágást a király esküvőjéről. Ha megnézzük ezeket a képeket Harryről Kamilla mellett, amint mindketten elhagyják Windsort nem egy boldogtalan embert látunk. Ha tényleg olyan boldogtalan lett volna, ismerek olyanokat, akik nem mennének el az esküvőre, vagy nem vennének részt benne, mert boldogtalanok. És én ott voltam az előző esti vacsorán. Vilmos herceg, Harry és a király tiszteletére... Kedves alkalom volt... Nem volt semmi probléma” - árulta el Harrold az ominózus eseményről.

Harrold hangsúlyozta, hogy soha nem látta Harry herceget boldogtalannak, amíg királyi kötelezettségeit teljesítette:

„A mentális egészség esetében néha fogalmunk sincs arról, hogy valaki boldogtalan valami miatt. Lehet, hogy csak tettette. … Nem azt mondom, hogy nem volt őszinte, de annyit tudok, hogy semmi nem utalt arra, hogy boldogtalan lett volna, vagy bármilyen mentális egészségügyi problémával küzdött volna. De ez egy csendes dolog, szóval lehetséges. De senki sem tudta”– mondta Harrold.

