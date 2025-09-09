Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Már három éve... Könnyfakasztó módon emlékeztek meg a néhai II. Erzsébet királynőről

II Erzsébet
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 07:40
megemlékezéshalálkirályi családgyász
Így tisztelgett az emléke előtt a királyi család.
Bors
Már három éve, hogy 2022. szeptember 8-án az egész világ gyászba borult, miután elhunyt II. Erzsébet, brit királynő. A néhai uralkodónő emléke előtt a királyi család is tisztelgett, miután a hivatalos közösségi oldalukon megosztottak róla egy fotót, és egy megrendítő szöveget.

II. Erzsébet királynőről emlékezett meg a királyi család / Fotó: Forrás: The Royal Family/Facebook

II. Erzsébet királynőre emlékezünk: 1926-2022

- olvasható a posztban, melynek kommentszekciójába számtalan hozzászólás érkezett, a királyi család rajongóitól.

Nem hiszem el, hogy már három éve...

- jegyezte meg az egyikük.

Még mindig emlékszem arra, amikor meghallottam a halálhírét. Úgy éreztük, a világ is megállt egy pillanatra

- tették hozzá egy másik kommentben.

A néhai királynő - aki Nagy-Britannia leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója volt -, 96 éves korában hunyt el a skóciai Balmoralban. Őfelsége összes gyermeke odasietett azon a napon, miután az orvosok aggodalmukat fejezték ki az egészsége miatt. II. Erzsébet néhány órával később, a családja körében hunyta le örökre a szemét. 2022. szeptember 8-án 18:30-kor megerősítették a halálát: a Buckingham-palota szóvivője ekkor elmondta, a királynő békésen hunyt el. II. Erzsébet halála után az ország tíz napos nemzeti gyászt tartott, amely szeptember 19-én az állami temetéssel zárult - írja a Daily Mail.

 

