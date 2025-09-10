Egy mondattal reagált halálos diagnózisára a néhai Erzsébet királynő

A néhai II. Erzsébet királynő híres volt arról a képességéről, hogy magánéleti nehézségek közepette is ellássa királyi kötelességeit. Élete során újra és újra a kötelességet helyezte az érzelmei elé, így sok más mellett ez volt az egyik oka annak, hogy uralkodása alatt a brit közvélemény körében jó hírnévnek örvendett.

Élete utolsó napjáig kötelességét helyezte az érzelmek elé Erzsébet királynő. / Fotó: Forrás: The Royal Family/Facebook

Halála után három évvel egy királyi bennfentes azt állította, hogy még élete legvégén sem tért el ettől a hozzáállástól. A hírek szerint, amikor orvosai közölték vele, hogy a csontvelőrák egy formájában, úgynevezett mielóma multiplexben szenved, amely azt jelentette, hogy már nincs sok ideje hátra, Erzsébet a tőle megszokott önfegyelemmel reagált.

Úgy tudni, a diagnózist csak hetek választották el attól, hogy elveszítette 73 éven át mellette álló férjét, Fülöp herceget 2021-ben. A szívszorító veszteség ellenére is példátlan bátorságot mutatott, amikor állítólag megkérdezte orvosi csapatát, segíthetnek-e teljesíteni egy számára nagyon fontos utolsó kívánságot.

Paul Burrell, aki korábban inasként dolgozott a családnak, azt állítja, hogy az orvosok először azt mondták a királynőnek, valószínűleg nem fogja túlélni a 2021-es karácsonyt. Azonban erre az uralkodó egy meglepően egyszerű mondattal reagált.

Nos, ez kár.

- idézte a néhai királynő válaszát az inas.

Bár válasza visszafogott volt, állítólag megdöbbentette, hogy élete vége ilyen közel van. Burrell szerint a királynőt elszomorította a hír, azonban nem adta fel a betegség elleni küzdelmet, és megkérdezte orvosait, hogy életben tudják-e tartani, hogy együtt ünnepelhessen a népével.

Vérátömlesztéseket kapott, és szigorúan betartotta az orvosai utasításait, még azt is feladta, amit nagyon szeretett: a gintonikot, a Dubonnet-koktélokat és a martinikat, helyette almalevet ivott, vasárnaponként paradicsomlevet, afféle jutalomként, hogy meghosszabbítsa az életét. Az orvosok életben tartották, hogy tanúja lehessen uralkodása mérföldkövének, a Platinajubileumnak, de ő mindvégig tudta, hogy haldoklik.

- mondta a volt királyi inas.