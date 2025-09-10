Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Egy mondattal reagált halálos diagnózisára a néhai Erzsébet királynő

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 12:30
A néhai II. Erzsébet királynő mindig a kötelességet helyezte az érzelmei elé, és ez élete legvégén sem volt másképp. Kevesen tudták, milyen diagnózissal kellett szembenéznie, és milyen bátor kérést intézett orvosaihoz, hogy még egyszer együtt ünnepelhessen a népével.

A néhai II. Erzsébet királynő híres volt arról a képességéről, hogy magánéleti nehézségek közepette is ellássa királyi kötelességeit. Élete során újra és újra a kötelességet helyezte az érzelmei elé, így sok más mellett ez volt az egyik oka annak, hogy uralkodása alatt a brit közvélemény körében jó hírnévnek örvendett.

Élete utolsó napjáig kötelességét helyezte az érzelmek elé Erzsébet királynő.
Halála után három évvel egy királyi bennfentes azt állította, hogy még élete legvégén sem tért el ettől a hozzáállástól. A hírek szerint, amikor orvosai közölték vele, hogy a csontvelőrák egy formájában, úgynevezett mielóma multiplexben szenved, amely azt jelentette, hogy már nincs sok ideje hátra, Erzsébet a tőle megszokott önfegyelemmel reagált.

Úgy tudni, a diagnózist csak hetek választották el attól, hogy elveszítette 73 éven át mellette álló férjét, Fülöp herceget 2021-ben. A szívszorító veszteség ellenére is példátlan bátorságot mutatott, amikor állítólag megkérdezte orvosi csapatát, segíthetnek-e teljesíteni egy számára nagyon fontos utolsó kívánságot.

Paul Burrell, aki korábban inasként dolgozott a családnak, azt állítja, hogy az orvosok először azt mondták a királynőnek, valószínűleg nem fogja túlélni a 2021-es karácsonyt. Azonban erre az uralkodó egy meglepően egyszerű mondattal reagált.

Nos, ez kár.

- idézte a néhai királynő válaszát az inas.

Bár válasza visszafogott volt, állítólag megdöbbentette, hogy élete vége ilyen közel van. Burrell szerint a királynőt elszomorította a hír, azonban nem adta fel a betegség elleni küzdelmet, és megkérdezte orvosait, hogy életben tudják-e tartani, hogy együtt ünnepelhessen a népével.

Vérátömlesztéseket kapott, és szigorúan betartotta az orvosai utasításait, még azt is feladta, amit nagyon szeretett: a gintonikot, a Dubonnet-koktélokat és a martinikat, helyette almalevet ivott, vasárnaponként paradicsomlevet, afféle jutalomként, hogy meghosszabbítsa az életét. Az orvosok életben tartották, hogy tanúja lehessen uralkodása mérföldkövének, a Platinajubileumnak, de ő mindvégig tudta, hogy haldoklik.

- mondta a volt királyi inas.

A néhai uralkodó titoktartást kért mindazoktól, akik tudtak egészségi állapotáról, és végül 96 éves korában, 2022 szeptemberében hunyt el. Élete utolsó heteit Balmoralban töltötte, ahol még a személyzet nagy része sem tudta, milyen rossz állapotban van valójában - írta a Mirror.

 

