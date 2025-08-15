III. Károly könnyfakasztó sorokkal üzent a világnak

III. Károly brit uralkodó pénteken üzenetet tett közzé a Japán feletti győzelem 80. évfordulója alkalmából, a dokumentumban király kitért a jelenlegi konfliktusokra, és figyelmeztetett arra, hogy a háború költségei messze túlmutatnak a csatatereken.

Az arca és az ajkai duzzadtak, pirosak (Fotó: Northfoto)

Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Míg Európában a harcok 1945 májusában véget értek, Japán csak augusztus 15-én, a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadás után kapitulált. III. Károly szerint a háború végkifejlete "hatalmas árat" követelt két japán várostól, és ő azért imádkozott, hogy egyetlen nemzetnek se kelljen ezt az árat újra megfizetnie. A királlyal együtt felesége, Kamilla királyné, Keir Starmer brit miniszterelnök, a japán nagykövet és veteránok nemzeti megemlékezésen tisztelegnek azok előtt, akik a háború utolsó három hónapjában életüket vesztették. Délben két perc néma csenddel emlékeznek az áldozatokra.

"A háború valódi ára túlmutat a csatatereken, és az élet minden területét érinti, amit a mai világ konfliktusai túlságosan is élesen megmutatnak" - fogalmazott a brit uralkodó. Kiemelte, hogy a második világháborúban azok a nemzetek, amelyek soha nem harcoltak egymás mellett, megtanultak együttműködni, bizonyítva, hogy "háborúban és békében egyaránt a legnagyobb fegyver valójában nem a fegyver, hanem az összefogás".

Keir Starmer brit miniszterelnök nyilatkozatában azt mondta, hogy "az ország sokkal tartozik azoknak, akik egy jobb jövőért harcoltak, hogy mi élvezhessük a szabadságot és az életet, amelyet ma élhetünk". Péntek este az évforduló alkalmából több tucat épületet és helyszínt világítanak meg az országban, köztük a Buckingham-palotát, a parlament épületét, a londoni Tower épületét és a doveri fehér sziklákat.