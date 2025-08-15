UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

III. Károly könnyfakasztó sorokkal üzent a világnak

üzenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 11:12
III Károlykirály
A háború valódi áráról is beszélt.
K. C.
A szerző cikkei

III. Károly brit uralkodó pénteken üzenetet tett közzé a Japán feletti győzelem 80. évfordulója alkalmából, a dokumentumban király kitért a jelenlegi konfliktusokra, és figyelmeztetett arra, hogy a háború költségei messze túlmutatnak a csatatereken.

Prince Charles at St Barts hospital in London
Az arca és az ajkai duzzadtak, pirosak (Fotó: Northfoto)
Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Míg Európában a harcok 1945 májusában véget értek, Japán csak augusztus 15-én, a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadás után kapitulált. III. Károly szerint a háború végkifejlete "hatalmas árat" követelt két japán várostól, és ő azért imádkozott, hogy egyetlen nemzetnek se kelljen ezt az árat újra megfizetnie. A királlyal együtt felesége, Kamilla királyné, Keir Starmer brit miniszterelnök, a japán nagykövet és veteránok nemzeti megemlékezésen tisztelegnek azok előtt, akik a háború utolsó három hónapjában életüket vesztették. Délben két perc néma csenddel emlékeznek az áldozatokra.

"A háború valódi ára túlmutat a csatatereken, és az élet minden területét érinti, amit a mai világ konfliktusai túlságosan is élesen megmutatnak" - fogalmazott a brit uralkodó. Kiemelte, hogy a második világháborúban azok a nemzetek, amelyek soha nem harcoltak egymás mellett, megtanultak együttműködni, bizonyítva, hogy "háborúban és békében egyaránt a legnagyobb fegyver valójában nem a fegyver, hanem az összefogás".

Keir Starmer brit miniszterelnök nyilatkozatában azt mondta, hogy "az ország sokkal tartozik azoknak, akik egy jobb jövőért harcoltak, hogy mi élvezhessük a szabadságot és az életet, amelyet ma élhetünk". Péntek este az évforduló alkalmából több tucat épületet és helyszínt világítanak meg az országban, köztük a Buckingham-palotát, a parlament épületét, a londoni Tower épületét és a doveri fehér sziklákat.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu