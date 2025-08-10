Erre senki sem számított: Harry herceg kegyetlenül visszavágott

Harry herceg visszavágott: a legfrissebb hírek szerint a sussexi herceg újabb, afrikai gyermekeknek szóló jótékonysági szervezet indítását tervezi.

Harry herceg újabb jótékonysági szervezet alapítását tervezheti

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

A herceg a múlt héten jelentette be, hogy kilép a Sentebale nevű szervezetből, amelyet Seeiso lesothói herceggel együtt alapított. A döntés közvetlenül azután született, hogy a zaklatási vádakat vizsgáló nyomozás lezárult.

Bár a Jótékonysági Bizottság nem talált bizonyítékot Dr. Sophie Chandauka állításaira, miszerint diszkrimináció, zaklatás és nőgyűlölet érte volna. A bizottság így is bírálta a szervezet vezetését, amiért hagyták, hogy a konfliktus a nyilvánosság előtt zajlódjon le. Harry herceg ezt követően panaszt nyújtott be Chandauka ellen, mondván, a viselkedése hátráltatta a jótékonysági munkát.

Egy bennfentes szerint a herceg továbbra is elkötelezett Lesotho és Botswana támogatása iránt, különösen a szegénység és az AIDS elleni küzdelemben:

A herceg és Seeiso herceg szívesen dolgoznának együtt egy új projektben, például új jótékonysági szervezet vagy közös klubok létrehozásán gondolkodnak, hogy segítsék a térségben működő hasonló szervezeteket.

- nyilatkozta a Daily Mailnek.

A márciusi lemondásuk óta a Sentebale gyakorlatilag leállt, főként a pénzügyi válság miatt, és bár nem találtak bizonyítékot a vádakra, egyikük sem kívánja visszavenni az irányítást. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Harry ne indítana új szervezetet, akár egyedül, akár újra Seeisóval együtt.