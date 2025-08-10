Erre senki sem számított: Harry herceg kegyetlenül visszavágott

Harry herceg visszavágott: a legfrissebb hírek szerint a sussexi herceg újabb, afrikai gyermekeknek szóló jótékonysági szervezet indítását tervezi.
A herceg a múlt héten jelentette be, hogy kilép a Sentebale nevű szervezetből, amelyet Seeiso lesothói herceggel együtt alapított. A döntés közvetlenül azután született, hogy a zaklatási vádakat vizsgáló nyomozás lezárult.
Bár a Jótékonysági Bizottság nem talált bizonyítékot Dr. Sophie Chandauka állításaira, miszerint diszkrimináció, zaklatás és nőgyűlölet érte volna. A bizottság így is bírálta a szervezet vezetését, amiért hagyták, hogy a konfliktus a nyilvánosság előtt zajlódjon le. Harry herceg ezt követően panaszt nyújtott be Chandauka ellen, mondván, a viselkedése hátráltatta a jótékonysági munkát.
Egy bennfentes szerint a herceg továbbra is elkötelezett Lesotho és Botswana támogatása iránt, különösen a szegénység és az AIDS elleni küzdelemben:
A herceg és Seeiso herceg szívesen dolgoznának együtt egy új projektben, például új jótékonysági szervezet vagy közös klubok létrehozásán gondolkodnak, hogy segítsék a térségben működő hasonló szervezeteket.
- nyilatkozta a Daily Mailnek.
A márciusi lemondásuk óta a Sentebale gyakorlatilag leállt, főként a pénzügyi válság miatt, és bár nem találtak bizonyítékot a vádakra, egyikük sem kívánja visszavenni az irányítást. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Harry ne indítana új szervezetet, akár egyedül, akár újra Seeisóval együtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.