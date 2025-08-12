Gólyahír! Új taggal bővült a királyi család, már a nevét is megosztották

Meglepetésszerű örömhírt közölt a liechtensteini királyi család: újszülött érkezett. A gólyahírt Claudia hercegné, a liechtensteini Josef-Emanuel herceg felesége osztotta meg. A pár 2022-ben mondta ki a boldogító igent, a családjuk pedig most a fiuk, Nikolai érkezésével négy tagúra bővült, ugyanis korábban már született egy kisfiuk, akit Leopoldnak neveztek el.

Bővült a királyi család. Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Claudia hercegné rögtön három fotót is közölt a piciről. Az egyik képen a baba sárga, kötött kardigánban alszik, míg a másikon egy olyan takaróba van bugyolálva, amelyre a „Nikolai” nevet hímezték rá, egy harmadik fotón pedig az édesanyja tartja a karjai közt.

Josef-Emanuel Miklós herceg fia, aki az ország uralkodójának, II. János Ádám herceg testvére. Édesanyja Margaréta luxemburgi hercegnő, a luxemburgi uralkodó, Henrik nagyherceg testvére. Josef-Emanuel herceg fiatalon az Egyesült Királyságba költözött, a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián tanult, majd csatlakozott az Ír Gárdához. Claudiával való esküvőjén olyan rangos vendégek is részt vettek, mint III. Károly brit király feleségének unokahúga.

Nem a kis Nikolai az egyetlen úri csöppség, aki nemrég látott napvilágot: Belgiumban ugyanis megszületett Albert herceg, Mária Laura hercegnő és férje, William Isvy elsőszülöttje. A hírt a belga királyi udvar közölte, kiemelve, az újszülöttet dédapja, II. Albert belga király után nevezték el, aki 1993-tól 2013-as lemondásáig uralkodott. Albert jelenleg a tizenegyedik a trónöröklési sorban, és történelmet írt, mivel ő az első belga királyi családtag, aki nem kapott hivatalos címet - írja a Mirror.