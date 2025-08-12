AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gólyahír! Új taggal bővült a királyi család, már a nevét is megosztották

királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 11:50 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 12. 11:54
örömhírgólyahír
Képeket is közzétettek a csöppségről.
B. V.
A szerző cikkei

Meglepetésszerű örömhírt közölt a liechtensteini királyi család: újszülött érkezett. A gólyahírt Claudia hercegné, a liechtensteini Josef-Emanuel herceg felesége osztotta meg. A pár 2022-ben mondta ki a boldogító igent, a családjuk pedig most a fiuk, Nikolai érkezésével négy tagúra bővült, ugyanis korábban már született egy kisfiuk, akit Leopoldnak neveztek el. 

kisbaba, baba, csecsemő, láb
Bővült a királyi család. Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Claudia hercegné rögtön három fotót is közölt a piciről. Az egyik képen a baba sárga, kötött kardigánban alszik, míg a másikon egy olyan takaróba van bugyolálva, amelyre a „Nikolai” nevet hímezték rá, egy harmadik fotón pedig az édesanyja tartja a karjai közt.

Josef-Emanuel Miklós herceg fia, aki az ország uralkodójának, II. János Ádám herceg testvére. Édesanyja Margaréta luxemburgi hercegnő, a luxemburgi uralkodó, Henrik nagyherceg testvére. Josef-Emanuel herceg fiatalon az Egyesült Királyságba költözött, a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián tanult, majd csatlakozott az Ír Gárdához. Claudiával való esküvőjén olyan rangos vendégek is részt vettek, mint III. Károly brit király feleségének unokahúga. 

Nem a kis Nikolai az egyetlen úri csöppség, aki nemrég látott napvilágot: Belgiumban ugyanis megszületett Albert herceg, Mária Laura hercegnő és férje, William Isvy elsőszülöttje. A hírt a belga királyi udvar közölte, kiemelve, az újszülöttet dédapja, II. Albert belga király után nevezték el, aki 1993-tól 2013-as lemondásáig uralkodott. Albert jelenleg a tizenegyedik a trónöröklési sorban, és történelmet írt, mivel ő az első belga királyi családtag, aki nem kapott hivatalos címet - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu