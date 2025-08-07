„Vilmos ki nem állhatja” – kitálalt a szakértő, sokkal komolyabb gondok vannak a királyi családban, mint azt bárki gondolta volna

A királyi család követőinek körében köztudott, hogy András herceg, III. Károly öccse kezd ugyanolyan botrányos hírnevet kialakítani magának, mint amilyet Harry is szerzett. Egyesek már arról is pletykálnak, hogy András yorki herceget megfoszthatják címeitől. Nem csoda tehát, hogy II. Erzsébet fiáról életrajzi könyvet írtak azon címmel, hogy a Yorkok felemelkedése és bukása. Ebben pedig olyan, eddig nem hallott történetekre derül fény, amiből az is kiderül, Vilmos herceg sincs már jóban a nagybátyjával egy Katalinra tett megjegyzése miatt.

András herceg Harry sorsára juthat? Fotó: AFP

A királyi író, Andrew Lownie könyvében említést tesz András és volt felesége, Sarah Ferguson hedonista életviteléről, kétes barátságairól és titkos pénzügyi ügyleteiről, valamint a királyi családon belüli feszültségekről, így arról is, mi van közte és Vilmos között. Mint fogalmazott, a jelenlegi trónörököst annyira megbántotta a yorki herceg egy Katalinra tett megjegyzése, hogy ő a háttérben már évek óta próbálja elérni azt, hogy nagybátyját és ex-feleségét kitegyék otthonukból, a Royal Lodge-ból.

Vilmos ki nem állhatja Sarah-t, András volt feleségét sem, és alig várja a napot, amikor az apja végre kidobja mindkettőjüket. Ha Károly nem teszi meg, garantálom, hogy az első dolog, amit Vilmos királyként tenni fog, az lesz, hogy kirakja őket

- közölte Lownie legújabb irományában, amellyel csak alátámasztotta azon pletykákat szándékosan kerüli Andrást immáron 2019 óta, híres Newsnight-interjújának megjelenését követően, amellyel szégyent hozott a királyi családra.

A yorki herceg mintha rendszeresen gondot okozna a családnak, és ezért sokaknak elfogyott vele szemben a türelme

- jelentette ki egy bennfentes, írja a Mirror.