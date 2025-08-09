Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
"Elveszítettük a legnagyobb kincset" - Infarktus miatt haltak meg ketten a főúton, Kecskemétnél

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 09:30
A kocsit vezető férfi hirtelen áttért a szemközti sávba, ahol egy kisbusszal ütközött. Az autót vezető férfit és a mellette ülő édesanyját már nem tudták megmenteni. A kecskeméti baleset áldozatainak szerette elmondta: testvére nem fogyasztott semmilyen szert vezetés közben, vélhetően infarktust kapott vezetés közben.

Mint arról a Bors is írt, a megrázó baleset Kecskemét külterületén történt augusztus 2-án: egy kisbusz aznap a korai órákban éppen a 4622-es úton hajtott, amikor egy szemből érkező kocsi váratlanul áttért a sávjába. A balesetet már nem lehetett elkerülni, a két kocsi frontálisan, borzalmas csattanással rohant egymásba. 

A kecskeméti balesetben elhunyt férfi testvére elmondta: a férfi nem fogyasztott sem drogot, sem alkoholt, és mindig óvatosan vezetett. Különösen akkor figyelt, amikor imádott édesanyja is vele utazott   Fotó: Baon/Bús Csaba

Egyszerre vesztette el testvérét és anyukáját a kecskeméti balesetben Erika

A baleset helyszíne a szemtanúk szerint szörnyen festett: a kocsi összetörten hevert az út szélén, míg a kisbusz az árokba csapódott. Úgy tudjuk, hogy a buszban hatan - köztük négyen gyerekek - utaztak, míg az autóban ketten ültek: a kocsit vezető férfi a vezető, míg idős édesanyja az anyósülésen. A nyugdíjas asszony már a helyszínen életét vesztette, míg a kocsit vezető férfi később hunyt el. 

Lapunk már ekkor is úgy értesült, hogy az autót vezető férfi rutinos és jó sofőr volt, így a legtöbben értetlenül állnak a tragédia előtt. Testvére azonban elmondta, hogy valóban nem a rutintalanság, vagy éppen a figyelmetlenség, hanem ennél sokkal szívszorítóbb okok vezethettek a frontális balesethez:

Súlyos balesetben elveszítettük a legnagyobb kincset, az édesanyánkat, és egyetlenegy bátyánkat. Borzasztó tragédia és mérhetetlen fájdalom! Az édesanyám a helyszínen életét vesztette, a bátyám később, a kórházban halt meg! Infarktus érte. Ő sosem hajtott gyorsan, főleg amikor utasa volt! 

- írta közösségi oldalán a tragédia után, a férfi testvére, Erika. Lapunk most elérte a gyászoló asszonyt, aki elmondta, hogy ugyan a boncolás még nem történt meg, azonban a helyszíni információk alapján valóban infarktusra következtetnek: 

A helyszínen semmiféle féknyom nem volt található egyik oldalon sem. Ebből, és a vizsgálatok eredményéből erre következtettek. Boncolásra várunk. Mivel közlekedési balesetben hunytak el, mindkettőjüket hatósági, azaz rendőrségi boncolás után tudjuk csak eltemetni. Ennél több információt még nem tudok mondani

 - mondta szomorúan Erika. Azt azonban hangsúlyozta, hogy testvére biztosan nem fogyasztott sem alkoholt, sem tudatmódosítót, és abban is szikla szilárdan biztos, hogy nem hajtott gyorsan: 

Annyit tudok csak, hogy biztos nem gyorshajtás, és nem valamilyen szer befolyása alatt állt! A vezetést és a szabályokat mindig nagyon szigorúan betartotta, különösen akkor, amikor anyukánkkal együtt utazott, nagyon óvatos, és figyelmes volt!

 - szögezte le határozottan.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
