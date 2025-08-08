Orbán Viktor: Családbarát politikát csinálunk

Orbán Viktor a Kossuth rádióban számolt be a kormány döntéseiről. Az interjú elején megjegyezte, a napokban kapják meg a családok azt a fizetésüket, amiben már az emelt családi adókedvezmény összege is megjelent.

Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjút - Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Miért van kevesebb gyerek?

Orbán Viktor szerint vagy azért, mert megváltoztak az emberek, és már nem akarnak utódot, nem akarnak ezen idegeskedni, a világ egy részén ez a helyzet, vagy pedig azért, mert akadályokba ütköznek azok, akik gyereket szeretnének, míg a végén kicsúsznak az időből.

Nyugaton úgy látják, hogy ezt a helyzetet migrációval kell kezelni. Beengedték a migránsokat, hogy majd ők dolgoznak helyettük, de látjuk, hogy ez nem így történt. A magyar kormány viszont egy olyan családbarát politikát folytat, amelynek eredményeként a vágyott gyermekek megszületnek.

Hozzátette, az ő célja az, hogy aki gyereket vállal, az anyagilag járjon jobban annál, aki ezt nem teszi meg. Itt még nem tartunk, de nagyjából kiegyenlítődött a helyzet a kormányfő szerint.

Orbán Viktor arra is kitért: egy intézkedésük a csedet és a gyedet adómentessé teszi. Ez a csed esetében 78 ezer, a gyed 43 ezer forint többletbevételt jelent egy átlagos juttatás esetében. A gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésében egymillió család érintett, ennek első lépcsője volt az 50 százalékos emelés. Havonta a százezer forintot is meghaladhatja az összeg, amellyel több marad ezáltal a családoknál.

A magyar álom: saját otthon

A miniszterelnök azt mondta, vita van a saját otthon megteremtése és a bérlakásprogram között. Szerinte nem jó megközelítés a vagy-vagy, úgy véli, hogy mindkettőre szükség van. Ám a bérlakás esetén függőségi elem marad. A magyar álom lényege szerinte a saját otthon, ez adja a végső függetlenséget. Hozzátette: ők a saját otthonhoz való jutást látják megoldásnak. Mint mondta, olyan magasan voltak a kamatok, hogy be kellett avatkozni. Ma a törlesztőrészletre lehet, hogy kevesebbet kell majd fizetni, mint egy lakbérre. Orbán Viktor azt mondta: Magyarország az a hely, ahol van valamid, és ez ideköt. Hozzátette: ez a középosztály lényege. Mint mondta, ez erősíti a nemzetet.