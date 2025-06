Meghan Markle kínos bakija András herceggel – Harry herceg is csak értetlenkedett

Kínos helyzetbe került Meghan Markle, amikor először találkozott András herceggel – olyannyira, hogy még azt is megkérdezte Harry hercegtől, valóban rokonuk-e. A meghökkentő történetet Harry „Spare” című botránykönyvéből idézi a Channel 5 új dokumentumfilmje, „A csata a Royal Lodge-ért – András kontra Károly”.

Kínos történetet mesélt el Meghan Markle.

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A kapcsolatuk elején Harry sorra bemutatta Meghant a királyi család tagjainak, köztük Károly hercegnek, Vilmosnak és Katalinnak is. Az egyik legjelentősebb találkozás azonban II. Erzsébet királynővel történt – amely sok szempontból emlékezetesre sikerült. A bemutatkozás András herceg otthonában, a windsori Royal Lodge-ban történt, ahol még mindig együtt él volt feleségével, Sarah Fergusonnal. Fergie az utolsó pillanatban tanította meg Meghannek, hogyan kell pukedlizni az uralkodó előtt. A találkozó után azonban Meghan egy egészen furcsa kérdést tett fel: nem tudta, ki volt az a férfi, aki elkísérte a királynőt az ajtóig. Amikor Harry rákérdezett, kiderült, hogy saját nagybátyját, András herceget nézte valamiféle asszisztensnek. Harry így emlékezett vissza:

A nagymamám felállt, hogy távozzon, András bácsi, aki mellette ült és a táskáját tartotta, kikísérte őt. Pár pillanattal később Meghan megkérdezte tőlem valamit a királynő asszisztenséről. Rákérdeztem, kiről beszél, és amikor azt válaszolta, hogy 'arról a férfiról, aki kikísérte őt', leesett, hogy az András volt.

András herceg azóta visszavonult a közéletből, miután botrányos BBC-interjúja nyomán összefonódott a hírhedt szexuális bűnöző Jeffrey Epstein nevével. Az interjú után elvesztette katonai rangjait és királyi patrónusi tisztségeit, amit a királynő is jóváhagyott. Jelenleg heves vita zajlik közte és testvére, III. Károly király között arról, hogy továbbra is a Royal Lodge-ban maradhat-e, amelynek felújítása mintegy 2 millió fontba kerülne. A király inkább a Harry és Meghan által elhagyott Frogmore Cottage-ot ajánlotta fel neki, de András nem hajlandó elköltözni. Állítólag András azt mondta barátainak, hogy „sehova sem megy”, és a Korona tulajdonában álló Royal Lodge-ból sem költözik ki, mivel 2002-ben egy 75 évre szóló, vasbeton erejű bérleti szerződést írt alá. A „Royal Lodge ostromaként” emlegetett családi vita egyre mélyebb feszültséget szít a testvérek között – miközben a botrányos történetbe immár Meghan Markle is sajátos módon „bekapcsolódott”, írja a Mirror US.