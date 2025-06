„Most tanulják a dolgok értékét” – Meghan Markle gyermekei hétvégenként dolgoznak

Meghan Markle szerint gyermekei, Archie és Lilibet most tanulják a dolgok értékét hétvégi segítséggel – számolt be a Hello! magazin.

Meghan Markle gyermekei hétvégenként dolgoznak / Fotó: Dennis Van Tine

A testvérpár hétvégenként segíti édesanyjukat egy helyi termelői piacon, ahol a kertjükből származó termékeket árusítják. A család 2020-ban költözött Montecitóba, ahol házuk kertjében számtalan dolgot termesztenek.

A hercegné az Aspire with Emma Grede podcastban mesélt arról, milyen tanulságokat szeretne átadni gyermekeinek. Ezek egyike a pénz értéke, amit a piacon tanulnak meg.

A dolgoknak ára és költsége van, és azt hiszem, kulcsfontosságú, hogy a gyerekek megértsék ezt, különösen azok, akik olyan otthonban élnek, ahol sok kiváltság veszi őket körül. Tudniuk kell, hogy ahogyan a jó modor és a környezetünk iránti törődés is fontos, ugyanúgy a dolgoknak is van értékük.

Meghan gyakran kertészkedik együtt gyermekeivel is. Ezen keresztül szeretné megtanítani nekik az ételek megbecsülésének fontosságát. Bár Archie és Lilibet még csak hat- és négyévesek, lelkes kertészek, és mindenben szívesen segítenek, amiben csak tudnak.

A hercegné, aki szereti elkészíteni gyermekei ebédjeit is elmondta, próbál minél több időt tölteni velük.