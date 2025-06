/„Nem hiszem el, hogy ezért nem fizetnek nekem” – Meghan Markle durván kifakadt, köpni-nyelni nem tudtak az emberek

Meghan Markle és Harry herceg első hivatalos királyi körútjára 2018-ban, esküvőjük után került sor. Bár a közvélemény pozitívan fogadta az eseményt, a sussexi hercegné véleménye teljesen más volt. Az Express beszámolója szerint, miután a 43 éves hercegné 2020-ban kilépett a királyi család életéből, rendszeresen kritizálja annak bizonyos elemeit.

Meghan Markle utálta a királyi hagyományokat Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Esküvőjük után a királyi pár egy két hetes, államilag finanszírozott ausztráliai körútra utazott, amely során több mint 76 hivatalos eseményen vettek részt. Bár a hercegné az utazás idején boldognak tűnt, egy királyi szakértő szerint Meghan minden egyes percét utálta ennek az útnak.

Tina Brown királyi szakértő The Palace Papers című könyvében ír arról, hogy egy volt palotai alkalmazott árulta el neki: bár Meghan látszólag boldognak tűnt, az út minden pillanata gyötrelmet jelentett számára, és már az események menetrendjét is értelmetlennek tartotta.

Egy másik könyvből, a Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown- ból, az is kiderül, hogy Meghan többször is panaszkodott amiatt, hogy nem kap fizetést ezekért az utakért. Bár élvezte a figyelmet, nem értette, mi értelme van ezeknek a sétáknak és az idegenekkel való kézfogásoknak.