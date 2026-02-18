Lavina vitte el a síelőcsoportot: kilenc embert még mindig keresnek a hatóságok

Egy síelőcsoport háromnapos túrájuk végén járt a Lake Tahoe térségében, amikor egy lavina elsodorta őket. Több résztvevőt még mindig keresnek a hatóságok.

Lavina vitt el egy csoportot Kaliforniában

Kaliforniai lavina túlélőit keresik az egységek

A csoport kedden reggel haladt a kiindulópontja felé, amikor jég, sziklák és törmelék zúdult rájuk. A túlélők csoportjuk több tagját keresve, majd rögtönzött menedéket kialakítva várták a mentést.

A Castle Peak közelében történt katasztrófa veszélyes, órákig tartó mentési akciót indított el, amelyet a síelőket sújtó szélsőséges időjárási körülmények is nehezítettek: a téli vihar erős szele és a heves havazás tombolt a zord Sierra Nevada hegység északi, kaliforniai részén.

A 11:30 körül leadott riasztást követően 46 elsősegélynyújtó érkezett a helyszínre, és 11 óra alatt hat túlélőt mentettek ki, akik különböző sérüléseket szenvedtek. Emellett még kilenc embert keresnek - közölte a megyei seriffhivatal.

A mentők síléceken és különleges felszereléssel közelítették meg a helyszínt, motoros szánokkal készenlétben, miközben küzdöttek a régió időjárásával, ahol akkor óránként 7–10 centiméter hó esett.

A térségben kedden a második legmagasabb, 4-es fokozatú lavinaveszély volt érvényben az ötfokú skálán, ami szerda kora hajnalig volt érvényben. Az éjszaka folyamán a havazás alábbhagyott, ami javította a mentési körülményeket, azonban a hatóságok csütörtökre újabb viharra készülnek, amely várhatóan ismét jelentős havazást hoz a térségbe.

Az utat vezető Blackbird Mountain Guides közölte, hogy a csoportban 12 síelő és négy idegenvezető vett részt, akik vasárnap óta a Frog-tó kunyhóiban szálltak meg. A seriffhivatal később pontosította: összesen 15 ember vett részt a túrán.

A Blackbird Mountain Guides vezetősége teljes mértékben együttműködik a megyei seriffhivatallal és a kutató-mentő szolgálattal a folyamatban lévő mentési művelet támogatása érdekében

- áll a vállalat közleményében. (CNN)