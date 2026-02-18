Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Lavina vitte el a síelőcsoportot: kilenc embert még mindig keresnek a hatóságok

lavina
kaliforniabaleset
A túlélőket különböző sérülésekkel találták meg a mentők. A lavina miatt kilenc embernek veszett nyoma Kaliforniában.
Egy síelőcsoport háromnapos túrájuk végén járt a Lake Tahoe térségében, amikor egy lavina elsodorta őket. Több résztvevőt még mindig keresnek a hatóságok.

Lavina vitt el egy csoportot Kaliforniában
Lavina vitt el egy csoportot Kaliforniában
Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Kaliforniai lavina túlélőit keresik az egységek

A csoport kedden reggel haladt a kiindulópontja felé, amikor jég, sziklák és törmelék zúdult rájuk. A túlélők csoportjuk több tagját keresve, majd rögtönzött menedéket kialakítva várták a mentést.

A Castle Peak közelében történt katasztrófa veszélyes, órákig tartó mentési akciót indított el, amelyet a síelőket sújtó szélsőséges időjárási körülmények is nehezítettek: a téli vihar erős szele és a heves havazás tombolt a zord Sierra Nevada hegység északi, kaliforniai részén.

A 11:30 körül leadott riasztást követően 46 elsősegélynyújtó érkezett a helyszínre, és 11 óra alatt hat túlélőt mentettek ki, akik különböző sérüléseket szenvedtek. Emellett még kilenc embert keresnek - közölte a megyei seriffhivatal.

A mentők síléceken és különleges felszereléssel közelítették meg a helyszínt, motoros szánokkal készenlétben, miközben küzdöttek a régió időjárásával, ahol akkor óránként 7–10 centiméter hó esett.

A térségben kedden a második legmagasabb, 4-es fokozatú lavinaveszély volt érvényben az ötfokú skálán, ami szerda kora hajnalig volt érvényben.  Az éjszaka folyamán a havazás alábbhagyott, ami javította a mentési körülményeket, azonban a hatóságok csütörtökre újabb viharra készülnek, amely várhatóan ismét jelentős havazást hoz a térségbe. 

Az utat vezető Blackbird Mountain Guides közölte, hogy a csoportban 12 síelő és négy idegenvezető vett részt, akik vasárnap óta a Frog-tó kunyhóiban szálltak meg. A seriffhivatal később pontosította: összesen 15 ember vett részt a túrán.

A Blackbird Mountain Guides vezetősége teljes mértékben együttműködik a megyei seriffhivatallal és a kutató-mentő szolgálattal a folyamatban lévő mentési művelet támogatása érdekében

- áll a vállalat közleményében. (CNN)

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
