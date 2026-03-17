Tömegkarambol az M0-áson – forgalmi akadály zárja el az utat

Az M0-áshoz rohanhattak a tűzoltók, tömegkarambolt történt.

Tömegkarambol az M0-áson

Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tömegkarambol az M0-áson

Egymásnak ütközött két személygépkocsi, egy furgon és egy nyerges vontató az M0-ás autóúton, az M5-ös autópálya felé, Dunaharaszti térségében, a 22-es kilométernél. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók egy járművet áramtalanítottak – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

Az érintett útszakaszon, Dunaharaszti térségében forgalmi akadály van. Személyi sérülésről eddig nem érkezett bejelentés.