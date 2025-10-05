Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
"Hideg a teste, egyre hidegebb" - drámai perceket éltek át, a Budapestre tartó Wizzair járat utasai

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 18:20
Egy orosz nő felszállás közben rosszul lett a Jerevánból induló gépen, a reptéri orvosok hozták vissza az életbe. A WizzAir kapitánya biztonsági okból leszállította a nőt, de ő nem akart távozni.

A WizzAir járaton  napokkal ezelőtt, az egyik reggelen, filmbe illő jelenet játszódott le; a Jerevánból Budapestre tartó repülőn, egészségügyi vészhelyzet volt. Egy orosz nő a felszállás közben lett rosszul, elájult, a légikísérők hiába szólították, nem válaszolt, majd a reptéri orvosok injekcióval hozták vissza. Amikor azonban a kapitány leszállította volna, a nő hevesen tiltakozott, rendőrök vitték le a gépről , az utasok pedig másfél órát vártak a botrány miatt.

A WizzAir géphez kijött a mentő Fotó: olvasói

Megtudtuk: a WizzAir menetrend szerinti járata egyórás csúszással indult, ám a felszállás meg sem kezdődött, mert egy orosz nő hirtelen rosszul lett. A mellette ülő utas vette észre, hogy a nő kapkodja a levegőt, majd elájul. A légiutaskísérők azonnal közbeléptek, de a nő semmire nem reagált.

Hideg a teste, egyre hidegebb

– hallotta az egyik magyar család, akik lapunknak számoltak be az esetről. A személyzet pulzust és légzést ellenőrzött, legyezte, szólította a nőt, de hiába.

Egyszer csak  elhangzott a klasszikus, filmekből ismert kérdés a hangosbemondóból: 

Van orvos a fedélzeten?

– de senki nem jelentkezett. Ekkor a kapitány félbeszakította a felszállást, és a gép megállt a kifutón.

Pár percen belül reptéri orvoscsapat szállt fel a fedélzetre. A doktornő vizsgálat után  injekciót adott be a nőnek, aki végül kinyitotta a szemét és magához tért. Tolmács segítségével közölte, hogy nincs ismert betegsége, csak nagyon ideges volt a repüléstől.

A kapitány biztonsági okokra hivatkozva közölte, hogy a nő nem utazhat tovább. Ekkor kezdődött az igazi jelenet: a nő sírva és dühösen tiltakozott.

Én sokat spóroltam azért, hogy Budapestre mehessen, nem fogok leszállni!

– kiabálta az utasoknak.

Előre ment a kapitányhoz is, ám ő hajthatatlan maradt. A nő nem fogadta el a döntést, így a repülőtéri biztonsági szolgálatot és rendőrséget kellett hívni, hogy leszállítsák a gépről.

Végül a többi utas, csak másfél óra várakozás után indulhatott Budapestre. A történet sokakban félelmet és felháborodást keltett, hiszen egyszerre éltek át egészségügyi vészhelyzetet és egy botrányos jelenetet a kifutópályán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
