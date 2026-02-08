Mentőre volt szükség, súlyos baleset történt: erre ne menj

Letért az útról és árokba hajtott egy személykocsi a 7327-es út Bazsi és Zalaszántó közötti szakaszán. A járműben ketten utaztak, ők a helyszínen tartózkodók segítségével szálltak ki az autóból, mentő érkezett hozzájuk.

Mentőre is szükség volt. Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Mentő és tűzoltó sietett a helyszínre

A sümegi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kocsit. A mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.