Mentőre volt szükség, súlyos baleset történt: erre ne menj

Letért az útról és árokba hajtott egy személykocsi a 7327-es út Bazsi és Zalaszántó közötti szakaszán. A járműben ketten utaztak, ők a helyszínen tartózkodók segítségével szálltak ki az autóból, mentő érkezett hozzájuk.
A sümegi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kocsit. A mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.
