Sokk Zala megyében: villanypásztor került az útra, baleset lett a vége

Vádemelés és pénzbüntetés várhat arra a Zalában élő férfira, aki egy közútra kifeszített villanypásztorral veszélyeztette a közlekedést, és sérüléseket okozott egy kerékpározó gyermeknek. Az ügyben a közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt indult eljárás.

Villanypásztor került az útra, a férfi bírságot kapott

Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

Veszélyes villanypásztor

A történtekről a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta a ZAOL-t. Az összefoglaló szerint egy Nova környéki kistelepülésen élő, szlovén állampolgárságú férfi 2025 júniusában a település külterületén, egy kavicsos burkolatú közút felett két villanypásztor-vezetéket feszített ki.

A vezetékeket az út vonalára merőlegesen, körülbelül 50 centiméteres magasságban helyezte el, egymástól mintegy öt méteres távolságra. A férfi célja az volt, hogy az általa tartott szarvasmarhákat az út egyik oldalán található legelőről a túloldalon lévő területre terelje. Az ügyészség szerint a kifeszített villanypásztor-vezetékek azonban alkalmasak voltak arra, hogy a közúton közlekedők testi épségét veszélyeztessék, mivel akadályt képeztek az úttesten.