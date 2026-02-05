Sokk Zala megyében: villanypásztor került az útra, baleset lett a vége

Vádemelés és pénzbüntetés várhat arra a Zalában élő férfira, aki egy közútra kifeszített villanypásztorral veszélyeztette a közlekedést, és sérüléseket okozott egy kerékpározó gyermeknek. Az ügyben a közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt indult eljárás.
A történtekről a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta a ZAOL-t. Az összefoglaló szerint egy Nova környéki kistelepülésen élő, szlovén állampolgárságú férfi 2025 júniusában a település külterületén, egy kavicsos burkolatú közút felett két villanypásztor-vezetéket feszített ki.
A vezetékeket az út vonalára merőlegesen, körülbelül 50 centiméteres magasságban helyezte el, egymástól mintegy öt méteres távolságra. A férfi célja az volt, hogy az általa tartott szarvasmarhákat az út egyik oldalán található legelőről a túloldalon lévő területre terelje. Az ügyészség szerint a kifeszített villanypásztor-vezetékek azonban alkalmasak voltak arra, hogy a közúton közlekedők testi épségét veszélyeztessék, mivel akadályt képeztek az úttesten.
A baleset 2025. június 15-én, az esti órákban történt. Egy gyermek kerékpározott az érintett útszakaszon, amikor nekiütközött a villanyvezetékeknek, elvesztette egyensúlyát és elesett a kerékpárjával. Az esés következtében a gyermek nyolc napon belül gyógyuló, horzsolásos sérüléseket szenvedett. A zalaegerszegi járási ügyészség a férfival szemben közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat, és az eljárás során pénzbüntetés kiszabását indítványozta.
