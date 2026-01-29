Tragikus hír érkezett: elhunyt a hőn szeretett időjárás-jelentő

A minap érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt sokak kedvenc időjárás-jelentője, miután a repülőgépe nekiütközött egy villanyvezetéknek, majd egy jeges folyóba zuhant. A 67 éves, veterán előrejelző, Roland Steadham volt az egyik halálos áldozata a január 28-án, csütörtökön történt balesetnek. A repülési adatok szerint a repülőgéppel helyi idő szerint 10:55-kor szakadt meg a kapcsolat, nagyjából 12 perccel az idahói Emmett repülőtérről való felszállása után.

Tragédia: szörnyű balesetben elhunyt a közkedvelt időjárás-jelentő

A roncsokat később a közeli Payette folyóban fedezték fel , ami arra utalt, hogy a repülőgép valamivel összeütközött.

Az előzetes információk szerint egy kisrepülőgép nekisodródott egy elektromos vezetéknek, és a folyó jegére zuhant. Két férfi utas tartózkodott a járműben, mindketten halálosan megsérültek a balesetben. A Gem megyei seriffhivatal helyettesei, valamint a Gem megyei tűzoltóság és mentőszolgálat a helyszínre vonultak

- osztotta meg egy közleményben a Gem megyei seriffhivatal.

A mentőalakulatok hajókkal siettek a katasztrófa helyszínére, miután Idahóban és az ország számos részén is fagypont alatt volt a hőmérséklet. A hírek szerint a baleset másik áldozatának kiléte továbbra is ismeretlen.

Roland Steadhamet széles körben elismert, kiváló pilótának nevezték. A CBS2-nél dolgozó meteorológus több mint 3000 órányi repülési tapasztalattal rendelkezett: azt egyelőre nem erősítették meg, ő vezette-e a repülőgépet a baleset idején.

A repülőgép-szerencsétlenség áramszünetet okozott a környező területeken: az Idaho Power a katasztrófavédelmi szolgálatokkal együttműködve állította helyre a vezetékeket, amint a helyszín biztonságossá vált. A baleset okát még vizsgálják - írja a Daily Star.

Roland Steadham, the chief meteorologist at CBS Boise affiliate KBOI, died in a small plane crash on Tuesday, his employer confirmed. The station reported that Steadham and one other person were aboard a plane that crashed into the Payette River near Emmett, Idaho.



Steadham is… pic.twitter.com/nYfbi1hLer — CBS Mornings (@CBSMornings) January 28, 2026











