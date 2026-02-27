Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Megrázó helyszíni fotók, halálos villamosbaleset történt – "Láttam egy idős embert, akit teljesen vér borított!"

villamosbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 21:05 / FRISSÍTÉS: 2026. február 27. 21:12
ütközésMilánó
Két ember életét vesztette, rengetegen megsérültek.

Súlyos villamosbaleset történt péntek délután Milánó szívében. A tragédiában a legfrissebb  hírek szerint két ember életét vesztette, további harmincnyolcan pedig megsérültek, többek állapota súlyos.

Milánó, villamosbaleset, AFP, 2026. február 27
A milánói villamosbalesetben két ember életét vesztette   Fotó: AFP

A milánói villamosbaleset okait jelenleg is vizsgálják

A szerencsétlenség a város egyik forgalmas belvárosi szakaszán következett be, amikor egy utasokkal zsúfolt szerelvény kisiklott, majd egy épület falának csapódott.

Milánó, villamosbaleset, AFP, 2026. február 27
A sebesülteket kórházba szállították, többen súlyos sérüléseket szenvedtek, egy ember pedig elhunyt     Fotó: AFP

A járat helyi idő szerint 16 óra körül haladt a Piazza della Repubblica és a Porta Venezia közötti útvonalon. A beszámolók szerint a villamos eddig tisztázatlan körülmények között hagyta el a síneket. A kisiklás pillanatában a jármű felgyorsult, irányíthatatlanná vált, és nagy erővel az egyik közeli ház oldalának ütközött. A becsapódás következtében az utasok közül többen a padlóra zuhantak, másokat az összeroncsolódott szerkezet sebesített meg.

Milánó, villamosbaleset, AFP, 2026. február 27
A baleset megrázta Milánót  Fotó: Anadolu via AFP

Szemtanúk arról számoltak be, hogy az ütközést megelőzően furcsa, szokatlan zajt hallottak a jármű alól. Nem sokkal később a villamos letért a pályáról. A történtek pontos okát jelenleg is vizsgálják, a szakértők műszaki hibát és emberi mulasztást sem zárnak ki.

Milánó, villamosbaleset, AFP, 2026. február 27
Az ütközés körülményeit jelenleg is vizsgálják    Fotó: Anadolu via AFP

A Guardian jelentése szerint a két halálos áldozat közül az egyiket a kisiklott villamos gázolta el, míg a másik a szerelvényen tartózkodott.

"Egy ember a villamos alá szorult, a karja szorult be" – mesélte egy szemtanú, Valerio Gaglione az AFP-nek, majd így folytatta: 

Rengetegen megsérültek a villamosban. Láttam egy idős embert, akit teljesen vér borított.

Úgy tudni, a két halálos áldozat közül az egyik egy hatvanas éveiben járó olasz volt, a másik pedig a városban élő külföldi állampolgár.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
