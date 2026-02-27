Megrázó helyszíni fotók, halálos villamosbaleset történt – "Láttam egy idős embert, akit teljesen vér borított!"

Súlyos villamosbaleset történt péntek délután Milánó szívében. A tragédiában a legfrissebb hírek szerint két ember életét vesztette, további harmincnyolcan pedig megsérültek, többek állapota súlyos.
A szerencsétlenség a város egyik forgalmas belvárosi szakaszán következett be, amikor egy utasokkal zsúfolt szerelvény kisiklott, majd egy épület falának csapódott.
A járat helyi idő szerint 16 óra körül haladt a Piazza della Repubblica és a Porta Venezia közötti útvonalon. A beszámolók szerint a villamos eddig tisztázatlan körülmények között hagyta el a síneket. A kisiklás pillanatában a jármű felgyorsult, irányíthatatlanná vált, és nagy erővel az egyik közeli ház oldalának ütközött. A becsapódás következtében az utasok közül többen a padlóra zuhantak, másokat az összeroncsolódott szerkezet sebesített meg.
Szemtanúk arról számoltak be, hogy az ütközést megelőzően furcsa, szokatlan zajt hallottak a jármű alól. Nem sokkal később a villamos letért a pályáról. A történtek pontos okát jelenleg is vizsgálják, a szakértők műszaki hibát és emberi mulasztást sem zárnak ki.
A Guardian jelentése szerint a két halálos áldozat közül az egyiket a kisiklott villamos gázolta el, míg a másik a szerelvényen tartózkodott.
"Egy ember a villamos alá szorult, a karja szorult be" – mesélte egy szemtanú, Valerio Gaglione az AFP-nek, majd így folytatta:
Rengetegen megsérültek a villamosban. Láttam egy idős embert, akit teljesen vér borított.
Úgy tudni, a két halálos áldozat közül az egyik egy hatvanas éveiben járó olasz volt, a másik pedig a városban élő külföldi állampolgár.
