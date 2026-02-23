Elesett Budapest: balesetek hada sújtja a fővárost

Súlyos balesetről számolt be a katasztrófavédelem hétfőn délután: Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a tizenegyedik kerületi Fehérvári úton, a Fonyód utcai kereszteződésnél. A gépkocsi kidöntött egy közlekedési jelzőlámpát is. Az autóba két ember beszorult, őket a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki az összetört járműből. De ezzel még nincs vége a balesetek sorának a fővárosban.

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A BKK Facebook-oldalán azt közölte, hogy a baleset miatt a 17-es villamos a Savoya Park és Albertfalva kitérő között, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos Budafok kocsiszín és az Albertfalva kitérő között nem közlekedik. A Savoya Park és Albertfalva kitérő között pótlóbusszal lehet utazni. A 114-es és a 213-as autóbusz igénybevételét is ajánlják.

Karambol Óbudán, a K-hídnál

Egymásba hajtott két autó Budapest harmadik kerületében, a Hajógyári-szigetre vezető K-híd és az Angel Sanz Briz út találkozásánál. Az egyik kocsiban négy ember utazott, a másikban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltók avatkoznak be. A helyszínre riasztották a társszerveket is.