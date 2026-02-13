Elképesztő manőver: vasúti tilos jelzésen hajtott át a kamionos

A vasúti közlekedést veszélyeztette egy kamionos, miután a tilos jelzés ellenére áthajtott a síneken, kár okozva ezzel a zárórúdban. A rendőrség később elfogta az illetőt, majd megkezdték a kihallgatását.

Kamionos veszélyeztette a vasúti közlekedést / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt hallgattak ki egy kamionost

A 37 éves kamionos február 12-én Zalaszentmihályon, a Jókai Mór utcában haladt , amikor a vasúti feljáróhoz ért, és a tilos jelzés ellenére áthajtott a síneken, ezzel letörve a sorompót, majd továbbhajtott.

A Zalegerszegi rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya azonosította a kamionost, akit ezután kihallgattak vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt. A kamionos állítása szerint észre sem vette, hogy mi történt - olvasható a Police.hu közleményében. A zalaegerszegi rendőrök eljárást indítottak a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető ügyben.