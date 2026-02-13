Elképesztő manőver: vasúti tilos jelzésen hajtott át a kamionos

A vasúti közlekedést veszélyeztette egy kamionos, miután a tilos jelzés ellenére áthajtott a síneken, kár okozva ezzel a zárórúdban. A rendőrség később elfogta az illetőt, majd megkezdték a kihallgatását.
A 37 éves kamionos február 12-én Zalaszentmihályon, a Jókai Mór utcában haladt , amikor a vasúti feljáróhoz ért, és a tilos jelzés ellenére áthajtott a síneken, ezzel letörve a sorompót, majd továbbhajtott.
A Zalegerszegi rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya azonosította a kamionost, akit ezután kihallgattak vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt. A kamionos állítása szerint észre sem vette, hogy mi történt - olvasható a Police.hu közleményében. A zalaegerszegi rendőrök eljárást indítottak a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető ügyben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.