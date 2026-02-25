Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Mentőhelikopter a baleset helyszínén: ember szorult a főúton ütköző járműbe

2026. február 25. 12:12
Furgon és személyautó ütközött. Mentőhelikopterre is szükség volt a baleset helyszínén.
Nagyvázsonynál szállt le egy mentőhelikopter, miután egy furgon és egy személyautó szenvedett balesetet a 77-es főúton.

Mentőhelikopter szállt le a baleset helyszínén
Mentőhelikopter szállt le a baleset helyszínén / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A 17-18-as kilométerszelvény között történt ütközés során a személyautóba egy ember beszorult. Őt a veszprémi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emelték ki a járműből, majd átadták a mentőegységeknek. Ezt követően áramtalanították a gépkocsikat.

A mentőhelikopter érkezése és a műszaki mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

 

