Mentőhelikopter a baleset helyszínén: ember szorult a főúton ütköző járműbe

Nagyvázsonynál szállt le egy mentőhelikopter, miután egy furgon és egy személyautó szenvedett balesetet a 77-es főúton.
A 17-18-as kilométerszelvény között történt ütközés során a személyautóba egy ember beszorult. Őt a veszprémi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emelték ki a járműből, majd átadták a mentőegységeknek. Ezt követően áramtalanították a gépkocsikat.
A mentőhelikopter érkezése és a műszaki mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.