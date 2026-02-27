Ismét gyászol Hollywood: tragikus tűzben elhunyt a Drót sztárja

A lánya erősítette meg a hírt, hogy Bobby J. Brown 62 éves korában elhunyt. Az elismert színész, akit a legtöbben az HBO népszerű sorozatából, a Drótból ismerhettek, tragikus körülmények közt vesztette életét február 24-én, kedden egy pajtatűzben. A Marylandi Orvosszakértői Hivatal azt közölte, a halál oka diffúz hősérülés és füstmérgezés volt, a halál módját pedig balesetnek nyilvánították.

62 éves korában elhunyt a Drót sztárja / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászolnak a rajongók: tragikus módon elhunyt a Drót sztárja

A hírek szerint a tűz akkor keletkezett, amikor Brown bement a pajtába, hogy beindítson egy járművet. Pillanatokkal később azt kiáltotta egy rokonának, hogy hozzon egy tűzoltó készüléket, azonban, mire a családja odaért, a pajta már lángokban állt.

Fel vagyok dúlva és el vagyok keseredve. Remek színész és jó ember volt. Nagyon elkötelezett volt a színészet iránt, és öröm volt vele dolgozni

- mondta el Brown képviselője, Albert Bramante, a tragédiát követően, mialatt a rajongók is sorra fejezték ki megrendültségüket a közösségi médiában.

Bobby J. Brown 1998-ban debütált színészként: ekkor Terry szerepét alakította a Gyilkos utcák című sorozat hatodik évadában. A sztár leginkább a 2002-ben induló a Drót című drámában nyújtott kiemelkedő alakításáról vált híressé, de emellett számos más produkcióban is nyomot hagyott maga után: többek közt a Pecker, a Miénk a város és az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály című sorozatokban. A színész egyébként korábban ökölvívással foglalkozott, mielőtt a New York-i Amerikai Drámaművészeti Akadémián tanult volna, rendezőként pedig számos dokumentumfilm is kapcsolódik a nevéhez - írja a Mirror.

Mindez alig pár hónappal azután történt, hogy alig 46 évesen önkezével véget vetett az életének a Drót egy másik sztárja, James Ransone. A színész 2001 óta volt aktív a pályáján, az áttörés pedig két évvel később érkezett el számára, mikor szerepet kapott az HBO-sorozatok egyik legkiemelkedőbb darabjának számító Drótban. Ezután Hollywood is felkapta rá a fejét, 2006-ban Denzel Washington, Jodie Foster és Christopher Plummer társaságában tűnt fel A belső ember című bűnügyi drámában, de szerepelt a népszerű koreai mozi, az Oldboy amerikai remake-jében is.