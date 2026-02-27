Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ismét gyászol Hollywood: tragikus tűzben elhunyt a Drót sztárja

halál
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 06:20 / FRISSÍTÉS: 2026. február 27. 06:25
elhunythollywoodszínész
A színész 62 éves volt. Az elhunyt, Bobby J. Brown halálát a lánya erősítette meg.
Bors
A szerző cikkei

A lánya erősítette meg a hírt, hogy Bobby J. Brown 62 éves korában elhunyt. Az elismert színész, akit a legtöbben az HBO népszerű sorozatából, a Drótból ismerhettek, tragikus körülmények közt vesztette életét február 24-én, kedden egy pajtatűzben. A Marylandi Orvosszakértői Hivatal azt közölte, a halál oka diffúz hősérülés és füstmérgezés volt, a halál módját pedig balesetnek nyilvánították.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
62 éves korában elhunyt a Drót sztárja / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászolnak a rajongók: tragikus módon elhunyt a Drót sztárja

A hírek szerint a tűz akkor keletkezett, amikor Brown bement a pajtába, hogy beindítson egy járművet. Pillanatokkal később azt kiáltotta egy rokonának, hogy hozzon egy tűzoltó készüléket, azonban, mire a családja odaért, a pajta már lángokban állt. 

Fel vagyok dúlva és el vagyok keseredve. Remek színész és jó ember volt. Nagyon elkötelezett volt a színészet iránt, és öröm volt vele dolgozni

- mondta el Brown képviselője, Albert Bramante, a tragédiát követően, mialatt a rajongók is sorra fejezték ki megrendültségüket a közösségi médiában.

Bobby J. Brown 1998-ban debütált színészként: ekkor Terry szerepét alakította a Gyilkos utcák című sorozat hatodik évadában. A sztár leginkább a 2002-ben induló a Drót című drámában nyújtott kiemelkedő alakításáról vált híressé, de emellett számos más produkcióban is nyomot hagyott maga után: többek közt a Pecker, a Miénk a város és az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály című sorozatokban. A színész egyébként korábban ökölvívással foglalkozott, mielőtt a New York-i Amerikai Drámaművészeti Akadémián tanult volna, rendezőként pedig számos dokumentumfilm is kapcsolódik a nevéhez - írja a Mirror.

Mindez alig pár hónappal azután történt, hogy alig 46 évesen önkezével véget vetett az életének a Drót egy másik sztárja, James Ransone. A színész 2001 óta volt aktív a pályáján, az áttörés pedig két évvel később érkezett el számára, mikor szerepet kapott az HBO-sorozatok egyik legkiemelkedőbb darabjának számító Drótban. Ezután Hollywood is felkapta rá a fejét, 2006-ban Denzel Washington, Jodie Foster és Christopher Plummer társaságában tűnt fel A belső ember című bűnügyi drámában, de szerepelt a népszerű koreai mozi, az Oldboy amerikai remake-jében is. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu