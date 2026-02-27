Horrorisztikus képsorok: menet közben gyulladt ki a gépkocsi

Tűz ütött ki egy autóban Krassó-Szörény megyében, a Resica és Karánsebes közötti úton. A kocsiban két felnőtt és egy kiskorú is utazott, akiknek idejében sikerült kiugraniuk a lángoló járműből, még azelőtt, hogy a mentőszolgálat a helyszínre érkezett.
A 112-es segélyhívó számon érkezett a bejelentés, hogy segítségre van szükség, mert kigyulladt egy gépkocsi a Resica és Karánsebes közötti úton. A helyszínre egy vízzel és habbal felszerelt tűzoltóautót küldtek, amelynek fedélzetén négy tűzoltó tartózkodott
– mondta el a Temes megyei tűzoltóság.
A tüzet rövid időn belül lokalizálták és eloltották, sérültekről nem érkezett jelentés - írja a Maszol.
