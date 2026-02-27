Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Horrorisztikus képsorok: menet közben gyulladt ki a gépkocsi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 08:10
Egy gyermek élete is veszélybe került. A kigyulladt autóban két felnőtt és egy kiskorú utazott, akiknek még idejében sikerült kiugraniuk a járműből.
Tűz ütött ki egy autóban Krassó-Szörény megyében, a Resica és Karánsebes közötti úton. A kocsiban két felnőtt és egy kiskorú is utazott, akiknek idejében sikerült kiugraniuk a lángoló járműből, még azelőtt, hogy a mentőszolgálat a helyszínre érkezett.

Menet közben gyulladt ki a gépkocsi. Fotó: képernyőmentés / Maszol.ro 

Lángba borult egy gépkocsi, két felnőtt és egy kiskorú élete került veszélybe

A 112-es segélyhívó számon érkezett a bejelentés, hogy segítségre van szükség, mert kigyulladt egy gépkocsi a Resica és Karánsebes közötti úton. A helyszínre egy vízzel és habbal felszerelt tűzoltóautót küldtek, amelynek fedélzetén négy tűzoltó tartózkodott

 – mondta el a Temes megyei tűzoltóság.

A tüzet rövid időn belül lokalizálták és eloltották, sérültekről nem érkezett jelentés - írja a Maszol.

 

