Horrorisztikus képsorok: menet közben gyulladt ki a gépkocsi

Tűz ütött ki egy autóban Krassó-Szörény megyében, a Resica és Karánsebes közötti úton. A kocsiban két felnőtt és egy kiskorú is utazott, akiknek idejében sikerült kiugraniuk a lángoló járműből, még azelőtt, hogy a mentőszolgálat a helyszínre érkezett.

Menet közben gyulladt ki a gépkocsi. Fotó: képernyőmentés / Maszol.ro

Lángba borult egy gépkocsi, két felnőtt és egy kiskorú élete került veszélybe

A 112-es segélyhívó számon érkezett a bejelentés, hogy segítségre van szükség, mert kigyulladt egy gépkocsi a Resica és Karánsebes közötti úton. A helyszínre egy vízzel és habbal felszerelt tűzoltóautót küldtek, amelynek fedélzetén négy tűzoltó tartózkodott

– mondta el a Temes megyei tűzoltóság.

A tüzet rövid időn belül lokalizálták és eloltották, sérültekről nem érkezett jelentés - írja a Maszol.