Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb kínai holdújévi katasztrófa: tűzijáték követelte 12 ember életét

kínai újév
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 14:25
tűzijátékhalálos baleset
Ez már a második ilyen baleset a héten Kínában. A tűzijáték miatt keletkezett robbanás tettesét őrizetbe vették.
CJA
A szerző cikkei

Legkevesebb tizenkét ember életét vesztette egy tűzijátékboltban történt robbanásban a közép-kínai Hupej tartományban, Hsziangjang térségében, röviddel a kínai holdújévi ünnepségeket követően - jelentette szerdán a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

Újabb kínai holdújévi katasztrófa: tűzijáték követelte tizenkét ember életét
Újabb kínai holdújévi katasztrófa: tűzijáték követelte tizenkét ember életét -Fotó: Xinhua via AFP

Nem ez az egyetlen újévi tűzijáték szerencsétlenség

A helyi hatóságok közlése szerint a robbanást követően keletkezett tűz mintegy 50 négyzetméterre terjedt ki. Hozzátették: a baleset okait vizsgálják.

Néhány napon belül ez volt a második halálos kimenetelű tűzijáték-baleset Kínában. Vasárnap a kelet-kínai Csiangszu tartomány Tungan falujában robbant fel egy tűzijátékbolt. A helyi hatóságok közlése szerint a robbanásban nyolcan életüket vesztették, ketten pedig megsérültek.

A hatóságok szerint a robbanást egy helyi lakos idézte elő, aki szabálytalanul gyújtott meg tűzijátékot az üzlet közelében. Az érintettet őrizetbe vették.

A tűzijátékokkal kapcsolatos balesetek nem ritkák Kínában, különösen a kínai holdújév időszakában, amikor országszerte sokan használnak pirotechnikai eszközöket az új év köszöntésére.

A balesetet követően a kínai katasztrófavédelmi minisztérium utasította a helyi hatóságokat, hogy vonják le az eset tanulságait, és szigorítsák a tűzijátékok szállítására, értékesítésére és használatára vonatkozó biztonsági előírásokat.

Hétfőn éjfélkor búcsút mondtak a kígyó évének, és kedden megkezdődött a ló éve, ezzel hivatalosan is kezdetét vette Kína legnagyobb hagyományos ünnepe, a kínai holdújév, amelyhez országszerte többhetes ünnepségsorozat kapcsolódik - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu