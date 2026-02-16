Tragédia: nyolc ember meghalt egy tűzijáték-balesetben

Tűzijátékbaleset miatt halt meg 8 ember Kínában. A robbanás azután keletkezett, miután egy bolt közelében, nem megfelelően gyújtottak meg egy tűzijátékot.

Tűzijátékbalesetben vesztette nyolc ember életét Fotó: Fotos593 / Shutterstock

Tűzijátékbaleset miatt vesztették életüket

Nyolc ember meghalt egy tűzijátékboltban történt robbanásban a kínai újév ünnepségei előtt. Az eset február 15-én, vasárnap délután történt Kína Csiangszu tartományában. A Donghai megyei kormány közleménye szerint a robbanást egy lakos okozta, aki nem megfelelően gyújtotta meg a tűzijátékot a bolt közelében – írja a CBS News. A South China Morning Post hozzátette, hogy a halálos áldozatok mellett két ember könnyű égési sérüléseket szenvedett a balesetben.

A kínai újév, amelyet Kínában holdújévnek vagy tavaszi fesztiválnak is neveznek, idén február 17-re, keddre esik, amely egyben a ló évének kezdetét is jelenti. Kínában hagyomány, hogy a holdújév éjfélkor tűzijátékokat és petárdákat gyújtanak, mivel ezeket a gonosz szellemek elűzésének és a szerencse és a jólét beköszöntésének eszközeként tekintenek rájuk. Az utóbbi években azonban sok helyen betiltották a tűzijátékokat, nem utolsósorban a légszennyezés miatt.

A robbanás után a Vészhelyzet-kezelési Minisztérium felszólította az összes régiót, hogy erősítsék meg a tűzijátékok gyártásának, szállításának, értékesítésének és használatának felügyeletét a jövőbeli balesetek megelőzése érdekében – írja a South China Morning Post.

A nyilatkozat szerint a boltok környékén történő tűzijátékok és petárdák kipróbálása szigorúan tilos. Felhívták továbbá a helyi önkormányzatok figyelmét, hogy biztosítsák a lakosság számára a biztonságos, szerencsés és boldog tavaszi ünneplést.

Az illegális tevékenységek elleni küzdelmet folyamatosan fokozni kell – áll a nyilatkozatban, amelyben a The Post szerint arra is felszólítják a tisztviselőket, hogy szankcionálják az illegális tűzijátékok és petárdák szállításához hasonló bűncselekményeket - írja a People.