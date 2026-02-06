Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Felrobbant a tűzijáték: súlyos égési sérülésekkel került kórházba a 15 éves fiú

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 08:45
A fiú maradandó károsodást szenvedett. A tűzijáték a kézfején robbant.

Súlyos, életre szóló sérüléseket szenvedett egy 15 éves fiú Kaliforniában, miután egy tűzijáték-eszköz felrobbant a kezében. Az eset 2026. február 5-én, csütörtök reggel történt az Oceanside városában található egyik családi háznál.

Petárdák és tűzijátékok: így védheted meg az otthonodat
Felrobbant a tűzijáték
Fotó: Fotos593 /  Shutterstock 

A tűzijáték életveszélyes sérüléseket okozott

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a baleset reggel 9 óra körül következett be egy North Horne Streeten lévő ingatlannál. A kiérkező rendőrök és tűzoltók a fiút súlyos égési sérülésekkel találták meg. A hatóságok közlése alapján a robbanás következtében a tinédzser jobb kezét traumás amputáció érte, valamint kritikus égési sérüléseket szenvedett a mellkasán és az arcán is.

A sérült fiút a mentők a helyszínen ellátták, majd mentőhelikopterrel a UC San Diego Égési Központjába szállították, ahol jelenleg is kezelés alatt áll. A fiú személyazonosságát kora miatt nem hozták nyilvánosságra.

Az Oceanside Tűzoltóság közlése szerint a magáncélú, rekreációs pirotechnikai eszközök használata San Diego megyében illegális. A tűzoltóság a történtek után ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a tűzijátékok különösen nagy veszélyt jelentenek a kiskorúakra, és arra kérik a lakosságot, hogy maradéktalanul tartsák be a helyi szabályozásokat és biztonsági előírásokat.

 A People magazin megkereste az Oceanside Tűzoltóságot az ügy kapcsán, azonban további részleteket egyelőre nem közöltek.

 

