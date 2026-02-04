Kitört a pánik az Oktogonon: összeesett az utas a 4-es, 6-os villamos vonalán

A nyüzsgő Budapesten a helyiek már hozzászoktak, hogy ha a belvárosban közlekednek, időnként elviharzik az úton egy szirénázó mentő. Olyankor megáll a forgalom és félreállnak az autók ott, ahol elhaladnak az életmentők. Szerda este az Oktogonon mégis riadtan nézték az érkező, szirénázó mentőautót. A 4-es, 6-os villamosvonalon a járat hosszú percekig állt a megállóban, hiszen nagy volt a baj: egy fiatal utas rosszul lett.
Szerda, este fél kilenc. A nap, amit sok utas nem felejt el, aki épp akkor, az érintett a járaton közlekedett az Oktogonról a Blaha Lujza tér irányába. A villamos mozdulatlanul, nyitott ajtókkal állt, oldalán a sárga jelzőfény villogott szüntelen. Két másik villamos állt még a síneken, várt mindenki, hogy megtudja, mi történt. A 29 éves Ernő is azon a járaton utazott, ahol egy 30 év körüli utas rosszul lett és összeesett.
„Egy srác volt az, a villamos hátuljában ült, én meg tőle nem messze. Az Oktogonnál voltunk már, amikor mögöttem egy hatalmas puffanást hallottam. Jött a sofőr, aztán elrohant, kifelé a járműből, hogy hívni kell a mentőket, nem közlekedünk tovább” – mesélte a budapesti lakos a Borsnak. Amikor hátranézett, akkor vette észre: egy talpig feketében lévő, kapucnis, fiatal férfi feküdt a földön. Rosszul lett a villamoson!
Közelebb mentem hozzá. Mozdulatlan volt! Nagyon megsajnáltuk őt, sokan vettük körbe. Egy zöld ruhás fickó élesztgette, de nem mozdult. Nem tűnt züllöttnek vagy bármi, csak a körme volt piszkos, a kezén tetoválás volt, erre emlékszem. Nagyon remélem, hogy jól van…
- reménykedett Ernő.
Az utasok közül sokan elhagyták a villamost, Gabriella viszont ott maradt. „Egy mellettem lévő azt mondta, hogy biztos drogos, de nem hiszem, nem tűnt olyanfélének. Rendesen öltözött, a kapucnijára az volt írva, hogy "say no", a cipője is rendben volt. Sosem felejtem el. A sofőr meg össze-vissza beszélt! Szerintem nagyon kivolt ő is. Egyik percben azt mondta, mindjárt jönnek a mentősök, elviszik és megyünk tovább. Aztán meg már mindenkit leszállított. Még visszanéztem a férfire a villamosról leszállva, az ablakon át, nagyon megrázott az eset. Egy zöld ruhás utas beszélt hozzá, iszonyatosan aggódott érte, mire a földön lévő utas feje kicsit megmozdult. Valamennyire visszatért közénk” – folytatta beszámolóját a 30 év körüli nő.
Aznap este pótlóbuszok szállították az utasokat egy ideig az Oktogontól, a villamosközlekedés Norbert szerint leállt. Ő a Rákóczi térig akart csak eljutni, de nem volt könnyű dolga. „A villamosok az Oktogonról arrafelé nem jártak, egymás mögött sorakoztak és várták, hogy jöjjenek a mentősök az utasért, addig nem tudtak tovább menni. Szerintem nem igazán voltak felkészülve egy ilyen váratlan helyzetre. Ez nagyon meglepett” – tette hozzá.
Végül érkezett egy pótlóbusz, de leszállították az utasokat a Blaha Lujza téren. „Elsétáltam már onnan gyalog, mire látom, hogy aztán mégis jön arra pótlóbusz. Heringparti a buszon, következő járat nincs, de mégis… Kész őrület volt az egész!” – méltatlankodott Norbert, aki csak egyet remél: ha ő nem is ért haza időben, legalább az utasnak nem lett nagyobb baja.
Kerestük az Országos Mentőszolgálatot a történtek miatt.
A helyszínről egy 30 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba
- válaszolta lapunknak Magyar Luca Zsuzsanna, az OMSZ kommunikációs szervezője.
