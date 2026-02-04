Kitört a pánik az Oktogonon: összeesett az utas a 4-es, 6-os villamos vonalán

A nyüzsgő Budapesten a helyiek már hozzászoktak, hogy ha a belvárosban közlekednek, időnként elviharzik az úton egy szirénázó mentő. Olyankor megáll a forgalom és félreállnak az autók ott, ahol elhaladnak az életmentők. Szerda este az Oktogonon mégis riadtan nézték az érkező, szirénázó mentőautót. A 4-es, 6-os villamosvonalon a járat hosszú percekig állt a megállóban, hiszen nagy volt a baj: egy fiatal utas rosszul lett.

A 4-es, 6-os villamosok egyikén esett össze egy fiatal férfi / Fotó: Olvasói fotó

Dráma a 4-es, 6-os villamos vonalán

Szerda, este fél kilenc. A nap, amit sok utas nem felejt el, aki épp akkor, az érintett a járaton közlekedett az Oktogonról a Blaha Lujza tér irányába. A villamos mozdulatlanul, nyitott ajtókkal állt, oldalán a sárga jelzőfény villogott szüntelen. Két másik villamos állt még a síneken, várt mindenki, hogy megtudja, mi történt. A 29 éves Ernő is azon a járaton utazott, ahol egy 30 év körüli utas rosszul lett és összeesett.

„Egy srác volt az, a villamos hátuljában ült, én meg tőle nem messze. Az Oktogonnál voltunk már, amikor mögöttem egy hatalmas puffanást hallottam. Jött a sofőr, aztán elrohant, kifelé a járműből, hogy hívni kell a mentőket, nem közlekedünk tovább” – mesélte a budapesti lakos a Borsnak. Amikor hátranézett, akkor vette észre: egy talpig feketében lévő, kapucnis, fiatal férfi feküdt a földön. Rosszul lett a villamoson!

Közelebb mentem hozzá. Mozdulatlan volt! Nagyon megsajnáltuk őt, sokan vettük körbe. Egy zöld ruhás fickó élesztgette, de nem mozdult. Nem tűnt züllöttnek vagy bármi, csak a körme volt piszkos, a kezén tetoválás volt, erre emlékszem. Nagyon remélem, hogy jól van…

- reménykedett Ernő.

Az utasok közül sokan elhagyták a villamost, Gabriella viszont ott maradt. „Egy mellettem lévő azt mondta, hogy biztos drogos, de nem hiszem, nem tűnt olyanfélének. Rendesen öltözött, a kapucnijára az volt írva, hogy "say no", a cipője is rendben volt. Sosem felejtem el. A sofőr meg össze-vissza beszélt! Szerintem nagyon kivolt ő is. Egyik percben azt mondta, mindjárt jönnek a mentősök, elviszik és megyünk tovább. Aztán meg már mindenkit leszállított. Még visszanéztem a férfire a villamosról leszállva, az ablakon át, nagyon megrázott az eset. Egy zöld ruhás utas beszélt hozzá, iszonyatosan aggódott érte, mire a földön lévő utas feje kicsit megmozdult. Valamennyire visszatért közénk” – folytatta beszámolóját a 30 év körüli nő.