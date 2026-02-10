Tűz ütött ki a forgalmas repülőtéren, menekítik az embereket

Körülbelül 30 embert evakuáltak, miután február 10-én délután tűz ütött ki a hongkongi nemzetközi repülőtér 1-es terminálján.
A hongkongi tűzoltóság szerint a tűz helyi idő szerint 15:00 körül keletkezett egy villamosmérnöki helyiségben.
A közösségi médiában terjedő videókon légzőkészüléket viselő tűzoltók láthatóak, amint egy tömlőt tartanak a D212-es kapunál. Mindeközben fekete füstfelhők gomolyogtak a váróteremből.
A tüzet körülbelül egy óra múlva eloltották, de a műveletek idejére ideiglenesen le kellett zárniuk három beszállóhidat. Sérülésről nem érkezett jelentés - írta az Asia One.
