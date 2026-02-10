Most jött: tűz ütött ki egy lakóházban Magyarországon, nagy a baj

Szerencsére már a tűzoltók kezelésbe vették a helyzetet Csengelén.

Gyorsan dolgoztak a tűzoltók Csengelén Fotó: MW (illusztráció)

Tanyatűz Csengelén

Délelőtt tűz keletkezett egy tanyán, Csengele külterületén. Egy szobából csaptak fel a lángok, mely le is égett teljes terjedelmében.

A kisteleki és kiskunmajsai hivatásos tűzoltók szerencsére gyorsan kezelésbe vették a lángokat és megfékezték a tűz továbbterjedését. Az ingatlan átvizsgálása közben több gázpalackot is kihoztak az épületből, elkerülve a nagyobb katasztrófát. A tüzet szerencsére azóta már sikerült teljesen eloltani – írja a katasztrófavédelm.