Mindössze hetven forintért vertek meg egy fiatalembert a tolvajok

Tolvajok támadtak egy fiatalemberre, akitől pénzt és cigarettát követeltek. Az áldozat azonban egyikkel sem rendelkezett, összeverték, majd a tőle ellopott hetven forintttal tovább álltak.

Mindössze 70 forintért és dohányért verték össze áldozatukat a 17 és a 20 éves mezőkövesdi fiatalemberek. A támadók február 10-én a mezőkövesdi Gaál István úton támadtak a férfire, akitől cigarettát kértek, azonban az áldozatnál nem volt, csak elektromos dohánytermék, amit végül átadott az agresszív párosnak.

Azután, hogy zsebre tették a bántalmazott tulajdonát az elkövetők megrúgták, majd pénzt is követeltek tőle. A tolvajok testszerte ütötték, rúgták az áldozatot, aki a földre rogyott. A tolvajok mindössze hetven forintot tudtak eltulajdonítani a bántalmazott fiatalembertől.

A rendőrség még aznap elfogta a tetteseket, akiket előállítottak, hatósági őrizetbe vettek és előterjesztették letartóztatásukat. - áll a Police.hu közleményében.