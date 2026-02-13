Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindössze hetven forintért vertek meg egy fiatalembert a tolvajok

kifosztás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 14:12
bántalmazástolvaj
A két elkövető először cigarettát kért az áldozattól. A tolvajok testszerte rúgták az áldozatot.

Tolvajok támadtak egy fiatalemberre, akitől pénzt és cigarettát követeltek. Az áldozat azonban egyikkel sem rendelkezett, összeverték, majd a tőle ellopott hetven forintttal tovább álltak.

Tolvajok hagytak helyben egy fiatalembert, 70 forintot tudtak csak elvenni tőle
Tolvajok hagytak helyben egy fiatalembert, 70 forintot tudtak csak elvenni tőle
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Tolvajok vertek meg egy fiatalembert

Mindössze 70 forintért és dohányért verték össze áldozatukat a 17 és a 20 éves mezőkövesdi fiatalemberek. A támadók február 10-én a mezőkövesdi Gaál István úton támadtak a férfire, akitől cigarettát kértek, azonban az áldozatnál nem volt, csak elektromos dohánytermék, amit végül átadott az agresszív párosnak.  

Azután, hogy zsebre tették a bántalmazott tulajdonát az elkövetők megrúgták, majd pénzt is követeltek tőle. A tolvajok testszerte ütötték, rúgták az áldozatot, aki a földre rogyott. A tolvajok mindössze hetven forintot tudtak eltulajdonítani a bántalmazott fiatalembertől.  

A rendőrség még aznap elfogta a tetteseket, akiket előállítottak, hatósági őrizetbe vettek és előterjesztették letartóztatásukat. - áll a Police.hu közleményében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu