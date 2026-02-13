Nincsenek szavak: nem hiszed el, mit művelt a bölcsődei dolgozó egy síró gyerekkel!

Az Érdi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy bölcsődei nevelőnővel szemben, aki két kisgyereket bántalmazott - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint az Érdhez közeli településen élő nő egy pest vármegyei bölcsődében dolgozott nevelőként; 2023 novemberében, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett, ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékot a kisfiúnak dobott. A gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, könnyű sérüléseket okozva - tették hozzá.
2023 novemberében a vádlott csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány, aki gyakran sírt. Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment, a száját és az orrát egy széles cellux ragasztóval leragasztotta. Miután kolléganője rászólt a vádlottra, a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül ismét visszatette a kisgyerek orrára és szájára.
Az elkövető a kisgyermekgondozói feladatköréből adódó kötelességét súlyosan megszegte, mellyel a kiskorú sértett érzelmi fejlődését veszélyeztette - közölték.
Az Érdi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.