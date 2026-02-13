Nincsenek szavak: nem hiszed el, mit művelt a bölcsődei dolgozó egy síró gyerekkel!

Az Érdi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy bölcsődei nevelőnővel szemben, aki két kisgyereket bántalmazott - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Gyermekbántalmazás vádjával kell majd bíróságra állnia a bölcsődei dolgozónak / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyermekbántalmazásért kell felelnie egy bölcsődei dolgozónak

A közlemény szerint az Érdhez közeli településen élő nő egy pest vármegyei bölcsődében dolgozott nevelőként; 2023 novemberében, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett, ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékot a kisfiúnak dobott. A gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, könnyű sérüléseket okozva - tették hozzá.

2023 novemberében a vádlott csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány, aki gyakran sírt. Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment, a száját és az orrát egy széles cellux ragasztóval leragasztotta. Miután kolléganője rászólt a vádlottra, a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül ismét visszatette a kisgyerek orrára és szájára.

Az elkövető a kisgyermekgondozói feladatköréből adódó kötelességét súlyosan megszegte, mellyel a kiskorú sértett érzelmi fejlődését veszélyeztette - közölték.

Az Érdi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.