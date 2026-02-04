Súlyos balesetet szenvedett a téli olimpia sportolója, helikoptert riasztottak miatta

A téli olimpia egyik sportolója, Fredrik Moeller súlyos balesetet szenvedett, a helyszínről mentőhelikopterrel szállították el.

Balesetet szenvedett a téli olimpia sielője Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Pánikot keltett a téli olimpia híres sportolója

A norvég alpesi síelő éppen a 2026-os játékokra edzett, amikor orvosi ellátásra lett szüksége: edzés közben, lefelé haladva elvesztette uralmát a lejtőn. A csapat tisztviselői és orvosai pillanatokon belül a helyszínre érkeztek, és mentőhelikoptert hívtak, miközben aggódtak amiatt, mennyire súlyos lehet a sportoló sérülése. Moellert a hegyről kórházba szállították további vizsgálatok elvégzésére.

A baleset egy különleges edzés közben történt, amelyeken a sportolók a határaikat feszegetik a téli olimpia előtt. A nagy sebességű versenyszámokat a sportágak legveszélyesebbjei között tartják számon, mivel a síelők akár autópálya-sebességet is elérnek a könyörtelen terepen.

A sportoló állapotáról egyelőre nem tudni többet, a norvég csapat forrásai nem erősítették meg Moeller sérüléseinek pontos mértékét - írja a The Sun.