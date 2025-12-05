Tragédia: saját autója gázolta halálra a 23 éves édesapát munka közben

Saját teherautója gázolta halálra azt a 23 éves családapát, Adam Mewtont, aki autómentőként egy másik, lerobbant sofőrön próbált segíteni, amikor járműve alá szorult a mentési művelet közben. A rendőrség közlése szerint Adam még a helyszínen életét vesztette. Munkahelye közleményben árulta el, tragédia történt, kiemelve, a 23 éves egy mélyen szeretett fiúgyermek, testvér, apa, partner és barát volt.
Azt egyelőre nem tudni, hogy miért mozdult meg a mentés során Adam teherautója. Temetésére most sógornője, Jasmine próbál gyűjtést szervezni, hogy ezzel segíteni tudja a Adam gyászoló családját és gyerekeit. Olyan búcsúztatást szervezne, amely tükrözné a 23 éves járművek iránti szenvedélyét.
Adam volt a legszorgalmasabb fiatal, akit csak ismertünk. Soha nem utasított vissza egyetlen riasztást sem. Mindegy, hogy éjjel vagy nappal volt. Rengeteget dolgozott. Ez volt a szenvedélye. Mindig is autómentéssel akart foglalkozni és imádta a munkáját. A csapat erős pillére volt
- közölte Jasmine, aki autósiskolás oktatóként maga tanította meg évekkel ezelőtt Adamet teherautót vezetni, írja a Mirror:
Hálás vagyok az életnek, hogy segíthettem valóra váltani az álmát. Öröm volt vele dolgozni
- árulta el a középkorú nő kiemelve, a gyűjtés során a pénzt nemcsak a temetési költségekre fordítanák, hanem arra is, hogy befejezzék a 23 éves egy szerelemprojektjét, Adam Land Roverének felújítását, amellyel az elhunyt apa azt tervezte, hogy fiával az oldalán utazgatni fog.
Családként folytatni fogjuk a Land Rover felújítását Tylerrel, hogy ő továbbra is élvezhesse apukája autóját.
Munkahelye, a Field Services Recovery így búcsúzott tőle:
Adam nemcsak értékes tagja volt a csapatunknak, hanem valódi családtag. A jelenléte betöltött minden teret, ahová csak belépett. Olyan ember volt, aki bármit megtett volna bárkiért, legyen a kérés bármilyen nagy vagy kicsi. A munkamorálja és elhivatottsága felülmúlhatatlan volt, kedvességét pedig mindenki érezte, aki csak ismerte. Derűt, támogatást és erőt hozott a körülötte lévők életébe és a hiánya olyan űrt hagy maga után, amelyet szavakkal nehéz leírni.
