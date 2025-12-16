Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tragédia a 34-es főúton: a kisbusz teljesen összeroncsolódott, egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

Tragédia a 34-es főúton: a kisbusz teljesen összeroncsolódott, egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 16:25
teherautókisbusz
A 34-es főúton kedden kora reggel egy teherautó és egy kisbusz ütközött.

Halálos baleset történt a 34-es főúton kedden reggel. Egy kisbusz és egy teherautó ütközött.

Halálos baleset a 34-es főúton
Halálos baleset a 34-es főúton: a kisbusz eleje szinte teljesen összeroncsolódott
Fotó: Szoljon.hu/Nagy Balázs

Halálos baleset a 34-es főúton: életet követelt a karambol

Kedden reggel egy teherautó és egy kisbusz ütközött a 34-es főúton. A legfrissebb információk szerint a balesetnek halálos áldozata is van. A baleset reggel 7 óra 30 perckor történt. Az ütközéskor a két jármű messzire lökődött egymástól, az úttest tele volt a járművek karosszériájának törmelékeivel. Az érintett útszakaszt hosszabb időre teljesen lezárták

A baleset Kunmadaras és Kunhegyes között történt. Az Origo információi szerint egy 55 év körüli férfit próbáltak újraéleszteni, sajnos sikertelenül. Az ütközés után egy 35 év körüli férfit könnyű sérülésekkel kellett kórházba szállítani. 

A helyszínen készült további fotókat ide kattintva, a Szoljon.hu oldalán lehet végignézni!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu