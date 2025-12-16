Tragédia a 34-es főúton: a kisbusz teljesen összeroncsolódott, egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

Halálos baleset történt a 34-es főúton kedden reggel. Egy kisbusz és egy teherautó ütközött.

Halálos baleset a 34-es főúton: a kisbusz eleje szinte teljesen összeroncsolódott

Fotó: Szoljon.hu/Nagy Balázs

Kedden reggel egy teherautó és egy kisbusz ütközött a 34-es főúton. A legfrissebb információk szerint a balesetnek halálos áldozata is van. A baleset reggel 7 óra 30 perckor történt. Az ütközéskor a két jármű messzire lökődött egymástól, az úttest tele volt a járművek karosszériájának törmelékeivel. Az érintett útszakaszt hosszabb időre teljesen lezárták.

A baleset Kunmadaras és Kunhegyes között történt. Az Origo információi szerint egy 55 év körüli férfit próbáltak újraéleszteni, sajnos sikertelenül. Az ütközés után egy 35 év körüli férfit könnyű sérülésekkel kellett kórházba szállítani.

