Minden pillanat számított: rendelőben esett össze egy férfi, így hozták vissza az életbe

Az Országos Mentőszolgálat az idő elleni küzdelemről számolt be: egy idős beteg a rendelőben esett össze, miután leállt a keringése.

Háziorvosi rendelőben esett össze a páciens

A rendelőben élesztették újra az idős férfit

Facebook-bejegyzésükben a mentők azt írják: a férfi mellkasi fájdalmak miatt kereste fel a háziorvosát. A 60 éves páciensnél a rendelőben végzett vizsgálat és EKG után hirtelen rosszullét lépett fel. A keringése teljesen összeomlott, ekkor a háziorvos és asszisztense azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a riasztást követően a mentőegység hét perc múlva kiérkezett.

Az összehangolt csapatmunkának köszönhetően a férfi keringése rövid idő alatt visszatért, ezt követően PCI-centrumba szállították, ahol kardiológiai ellátásban részesült.