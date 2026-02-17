Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Minden pillanat számított: rendelőben esett össze egy férfi, így hozták vissza az életbe

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 15:10
Az idős férfit a háziorvos és asszisztense élesztette újra. A rendelőben összeesett beteget végül sikeresen megmentették.
Az Országos Mentőszolgálat az idő elleni küzdelemről számolt be: egy idős beteg a rendelőben esett össze, miután leállt a keringése.

Páciens esett össze a rendelőben
Háziorvosi rendelőben esett össze a páciens
Fotó: TripleP Studio /  Shutterstock 

A rendelőben élesztették újra az idős férfit

Facebook-bejegyzésükben a mentők azt írják: a férfi mellkasi fájdalmak miatt kereste fel a háziorvosát. A 60 éves páciensnél a rendelőben végzett vizsgálat és EKG után hirtelen rosszullét lépett fel. A keringése teljesen összeomlott, ekkor a háziorvos és asszisztense azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a riasztást követően a mentőegység hét perc múlva kiérkezett.

Az összehangolt csapatmunkának köszönhetően a férfi keringése rövid idő alatt visszatért, ezt követően PCI-centrumba szállították, ahol kardiológiai ellátásban részesült.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
