Tragédia a medencénél: vízbe fulladt a 4 éves kislány, amíg anyja a bárban volt

Egy négyéves kislány életét vesztette Michigan államban, miután felnőtt felügyelet nélkül hagyták őt és több másik gyermeket egy uszodában, közölte az Oakland megyei seriffhivatal.

Medencébe fulladt a kislány

Fotó: bbearlyam / Shutterstock

A kislány életét már nem tudták megmenteni

A hatóságok tájékoztatása szerint a tragédia január 30-án, péntek este történt a Deer Lake Athletic Club területén. A rendőrséget körülbelül este fél nyolckor riasztották egy feltételezett fulladásos esetről. A nyomozók szerint két felnőtt nő hat gyermeket vitt magával az uszodába, akik 4, 6, 8, 10 és 12 évesek voltak. Miután több úszóeszközt helyeztek a medencébe, a nők magukra hagyták a gyerekeket, és az épület bár-étterem részébe mentek, ahol ételt és italokat rendeltek.

A seriffhivatal közlése szerint a felnőttek körülbelül 35 percig tartózkodtak a bár területén, miközben a gyerekek egyedül maradtak a medencénél. A medencetérben jól látható táblák figyelmeztettek arra, hogy nincs úszómester szolgálatban, valamint arra is, hogy 16 év alatti kiskorúak felnőtt jelenléte nélkül nem tartózkodhatnak a medencében.

A hatóságok szerint a tragédia idején nem volt felnőtt felügyelet a medencénél, és a legidősebb jelen lévő gyermek mindössze 12 éves volt. A négyéves kislányt végül a testvére emelte ki a vízből, ezt követően értesítették a felnőtteket. A kiérkező rendőrök a kislányt a medence partján találták, ahol két férfi és egy nő már megkezdte az újraélesztést. A mentést a rendőrök folytatták az Independence Township tűzoltóság mentőinek érkezéséig, akik kórházba szállították a gyermeket. Az orvosok azonban már nem tudták megmenteni az életét értesült a People.

Michael J. Bouchard, Oakland megye seriffje az esetet „szörnyű és tragikus halálesetnek” nevezte, amely szerinte könnyen megelőzhető lett volna. Hangsúlyozta, hogy gyermekek úszása során nemcsak az a fontos, hogy legyen felnőtt jelen, hanem az is, hogy egy konkrét személy kizárólag a gyerekek felügyeletére összpontosítson.