Budapesti presszóban árulták a drogot, lecsapott a rendőrség

Hatalmas fogásról számolt be a police.hu. A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály nyomozásának adatai szerint két törzsvendég hosszabb ideje kábítószer-elosztóként használt egy presszó-szórakozóhelyet Budapest III. kerületében, a Hatvany Lajos utcában – a rendőrök február 17-én ütöttek rajtuk.

Hatalmas drogfogás / Illusztráció: Gé / MW

A rendőrség megosztotta, hogy a 44 éves K. Viktort akkor fogták el, amikor a kocsmából kilépve a kocsijához tartott, az 51 éves N. Attilára bent került bilincs, ahol egy vásárlójával szemben is intézkedtek a nyomozók. Az elfogott férfiaknál, a helyszínen, valamint az elkövetők lakásainak átkutatása során rengeteg tiltott szert találtak:

A rendőrök több mint (bruttó) 100 gramm kokaint, 420 gramm marihuánát, illetve kilenc doboz droggyanús tablettát foglaltak le – az ötszáz adagot meghaladó kábítószer feketepiaci értéke elérheti a hatmillió forintot.

K. Viktort és N. Attilát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, a harmadik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet. A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányság a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a békásmegyeri presszót február 25-én öt hét időtartamra bezáratta

– közölte a rendőrség.