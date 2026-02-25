Vihar alatt töltötte autójában a telefonját, a csendes gyilkos végzett az egyetemi hallgatóval

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 11:10
A rendőrség a hótakaró alatt találta meg a holttestét. Váratlan szén-monoxid-mérgezés végzett a fiatallal.
Szén-monoxid-mérgezésben vesztette életét az a Long Island-i főiskolai tanuló, aki a heves hóvihar idején járó motorú autóban töltötte a telefonját.

Szén-monoxid-mérgezés végzett autójában egy egyetemi hallgatóval
Szén-monoxid-mérgezés végzett autójában egy egyetemi hallgatóval / Fotó: Scharfsinn /  Shutterstock 

Szén-monoxid-mérgezés áldozata lett a hallgató

A 21 éves Joseph Boutrost, a Salve Regina University hallgatóját hétfőn találták meg eszméletlenül, miután rendőrök kiérkeztek a parkolóba, hogy ellenőrizzék a jólétét. Boutros a telefonját egy működő autóban töltötte, amelyet vastag hótakaró borított. A fiatalt kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították, ennek okát pedig szén-monoxid-mérgezésként állapították meg.

A Suffolk megyei Bohemiából származó Boutros másodéves hallgató volt, aki támadóként játszott az egyetem amerikai futball csapatában.

A Salve Regina Football család gyászolja Joseph Boutros halálát. Ragadós mosolya, önzetlen szelleme és jelenléte minden szempontból jobbá tette a csapatunkat

- közölte az egyetemi csapat.

A National Weather Service adatai szerint hétfőn, a Hernando nevű téli vihar idején, mintegy 86 centiméter hó borította Newport városát. A Newporti Rendőrkapitányság közlése szerint a tragikus eset emlékeztetőül szolgál arra, hogy a járművek alapjáraton járatása közben a kipufogócsöveket mindig tisztán kell tartani a hótól és a törmeléktől - írja a New York Post.

 

