Vihar alatt töltötte autójában a telefonját, a csendes gyilkos végzett az egyetemi hallgatóval

Szén-monoxid-mérgezésben vesztette életét az a Long Island-i főiskolai tanuló, aki a heves hóvihar idején járó motorú autóban töltötte a telefonját.

Szén-monoxid-mérgezés végzett autójában egy egyetemi hallgatóval / Fotó: Scharfsinn / Shutterstock

Szén-monoxid-mérgezés áldozata lett a hallgató

A 21 éves Joseph Boutrost, a Salve Regina University hallgatóját hétfőn találták meg eszméletlenül, miután rendőrök kiérkeztek a parkolóba, hogy ellenőrizzék a jólétét. Boutros a telefonját egy működő autóban töltötte, amelyet vastag hótakaró borított. A fiatalt kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították, ennek okát pedig szén-monoxid-mérgezésként állapították meg.

College student from Long Island killed by carbon monoxide poisoning while charging phone in car during historic blizzard https://t.co/o1ILAWNDrN pic.twitter.com/3Ou8d7YUb4 — New York Post (@nypost) February 25, 2026

A Suffolk megyei Bohemiából származó Boutros másodéves hallgató volt, aki támadóként játszott az egyetem amerikai futball csapatában.

A Salve Regina Football család gyászolja Joseph Boutros halálát. Ragadós mosolya, önzetlen szelleme és jelenléte minden szempontból jobbá tette a csapatunkat

- közölte az egyetemi csapat.

A National Weather Service adatai szerint hétfőn, a Hernando nevű téli vihar idején, mintegy 86 centiméter hó borította Newport városát. A Newporti Rendőrkapitányság közlése szerint a tragikus eset emlékeztetőül szolgál arra, hogy a járművek alapjáraton járatása közben a kipufogócsöveket mindig tisztán kell tartani a hótól és a törmeléktől - írja a New York Post.