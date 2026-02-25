Vihar alatt töltötte autójában a telefonját, a csendes gyilkos végzett az egyetemi hallgatóval

Szén-monoxid-mérgezésben vesztette életét az a Long Island-i főiskolai tanuló, aki a heves hóvihar idején járó motorú autóban töltötte a telefonját.
A 21 éves Joseph Boutrost, a Salve Regina University hallgatóját hétfőn találták meg eszméletlenül, miután rendőrök kiérkeztek a parkolóba, hogy ellenőrizzék a jólétét. Boutros a telefonját egy működő autóban töltötte, amelyet vastag hótakaró borított. A fiatalt kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították, ennek okát pedig szén-monoxid-mérgezésként állapították meg.
A Suffolk megyei Bohemiából származó Boutros másodéves hallgató volt, aki támadóként játszott az egyetem amerikai futball csapatában.
A Salve Regina Football család gyászolja Joseph Boutros halálát. Ragadós mosolya, önzetlen szelleme és jelenléte minden szempontból jobbá tette a csapatunkat
- közölte az egyetemi csapat.
A National Weather Service adatai szerint hétfőn, a Hernando nevű téli vihar idején, mintegy 86 centiméter hó borította Newport városát. A Newporti Rendőrkapitányság közlése szerint a tragikus eset emlékeztetőül szolgál arra, hogy a járművek alapjáraton járatása közben a kipufogócsöveket mindig tisztán kell tartani a hótól és a törmeléktől - írja a New York Post.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.