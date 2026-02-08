Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Együtt tervezték a jövőt, végül tragikus módon együtt temették el a fiatal párt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 11:30
Egymáson fekve találtak rájuk. A fiatal pár az autóban vesztette életét.

Tragikus balesetben halt meg a fiatal pár, mindössze 15 méterre a kollégiumuktól – közölte a PEOPLE. Szüleik megtörtek. Jegygyűrűikben temették el őket és úgy fogalmaztak, a világ legigazabb szerelme volt az övék.

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Christy Mich lánya, Mary és párja, Luke Reimer múlt hónapban hunytak el egy tragikus balesetben. A 20 éves Mary és Luke tavaly ünnepelték párkapcsolatuk egyéves évfordulóját.

Az esetet balesetnek minősítették, amit a jármű kipufogórendszerének meghibásodása okozott.

Bár Mary és Luke még fiatalok voltak, már biztosan tudták: jövőjüket együtt tervezik.

A gyászoló családok közt ezért is volt egyetértés azzal kapcsolatban, hogyan temessék el a szerelmespárt, akiket az egyetemhez közel találták holtan autójukban. Véletlen halálukat a szülők együtt gyászolják.

Kétségtelenül igaz szerelem volt az övék

– mondta Christy Mich, Mary édesanyja.

Mary Mich-et és Luke Reimert január 19-én találták holtan az autóban az ohiói egyetem campusán.

A toxikológiai vizsgálatok megerősítették, hogy mindkét fiatal szén-monoxid-mérgezés következtében halt meg

– áll a közleményben. Az esetet balesetnek minősítették, amit a jármű kipufogórendszerének problémája okozot.

Ez egy néma gyilkos. Nem érezni a szagát és nem is látni

– mondta Mary gyászoló édesapja, a 54 éves Chris.

Az, hogy milyen testhelyzetben találták meg a két fiatalt, sokat elárult kapcsolatukról és arról, mennyire erős kapcsolat volt köztük.

Luke-ot úgy találták meg, hogy Maryn pihent az autóban.

Az, hogy a fejét rajta pihentette, pontosan az, amit Mary szeretett volna, hiszen vigaszt akart volna nyújtani neki

Halálukat követően mindkét család egyetértett abban, mit szeretnének a fiatalok közös temetésén. Maryt egy piros ruhában temették el, amely az esküvői ruhát jelképezte, míg Luke-ot elegáns szmokingban. A virágok azok voltak, amelyeket Mary már korábban kiválasztott az esküvőjére, a szertartáson pedig egy olyan bibliai részlet hangzott el, amelyet általában esküvőkön olvasnak fel, amely szerint a szeretet türelmes és jóságos.

Bár nem egymás mellett helyezték őket végső nyugalomra, mindketten viselték „megáldott” jegygyűrűiket, és egymás egy-egy hajtincsét is a szívük fölé temették.

Christy most abban talál vigaszt, hogy tudja: lánya egy része örökre Luke-kal marad.

A történetük és az üzenetük rendkívül fontos

– mondta.

 

